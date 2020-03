Amici 19, Valentin Alexandru criticato d’Alfonso Signorini: “E’ omofobo”

Non si placa la polemica nata nel corso dell’ultima puntata di Amici 19, polemica che ha dato vita sui social a più schieramenti e dove per la prima volta Maria de Filippi è stata messa sotto accusa dai fans del programma.

Come sappiamo dopo una puntata non proprio facile, nel rispetto delle regole emanate per affrontare l’emergenza Coronavirus Maria de Filippi ha avuto uno scontro finale con Valentin Alexandru e lo ha invitato ad andarsene, una reazione non tipica della conduttrice sempre pronta a difendere e a sostenere i ragazzi.

Il modo di fare di Maria de Filippi non è piaciuto a molti che però si sono dovuti ricredere in seguito alla pubblicazione di alcuni video inediti da parte di Dagospia e Fanpage che hanno mostrato il lato oscuro del ballerino latinista. Lo stesso Alfonso Signorini in queste ore ha manifestato la sua solidarietà a Maria dopo aver visto alcuni atteggiamenti di Valentin non mostrati al pubblico durante l’anno che, ovviamente, solo la conduttrice conosceva.

Alfonso Signorini: “Valentin è maleducato e pretezioso”

Nel corso di una diretta Instagram Alfonso Signorini ha manifestato il suo consenso a Maria de Filippi, era stupito d’aver visto quel tipo di reazione da parte della conduttrice ma poi ha compreso le ragioni esasperate di quel tipo atteggiamento: “Non siamo abituati a vedere Maria De Filippi sopra le righe, che perde le staffe. Però ho visto che stanno circolando dei video di Valentin che lo mostrano come non l’abbiamo mai visto: omofobo, veramente maleducato nei confronti di Francesca, pretenzioso. Immagino che Maria non ne potesse più di questa situazione.“