Coronavirus: attese per oggi nuove misure restrittive

Proprio ieri il governo aveva suggerito l’arrivo di nuove misure ancora più dure per combattere la pandemia di coronavirus. E a quanto pare non bisognerà aspettare ancora a lungo per vedere questa ipotesi realizzarsi. Stando a quanto riportato dall’Ansa, tra qualche ora il Presidente del Consiglio Giuseppe conte rivelerà queste nuove regolamentazioni.

Al momento manca ancora un orario preciso, ma di sicuro queste novità verranno annunciate nella giornata di oggi. Ciò significa che l’Italia sta per entrare in una nuova fase nella lotta contro il Covid-19. E, questa volta, le soluzioni sono ancora più dure rispetto a quelle utilizzate fino ad oggi.

Le nuove misure contro il coronavirus

Stando ad alcune fonti di governo, le nuove misure non saranno inserite in un nuovo Decreto, ma faranno parte di un provvedimento correttivo più snello. In ogni caso ci sono già delle voci in merito alle restrizioni in arrivo. Come già suggerito, molto probabilmente verranno vietate tutte le attività fisiche all’aperto.

Oltre questo, si parla anche di una chiusura dei supermercati presenti nei centri commerciali, ma soltanto durante il fine settimana. Infine, dovrebbe arrivare anche uno stop agli spostamenti nelle seconde case. Per il momento queste sono alcune delle nuove misure che dovrebbero essere confermate a breve da Conte.

Non è da escludere che ce ne saranno anche altre, ma al momento non è ancora chiaro quali altre soluzioni potrebbe adottare il governo per contrastare il Covid-19. Inoltre, ma anche questa è solo un’ipotesi, il premier potrebbe anche annunciare nuove misure a sostegno dell’economia.

Ma a quanto pare questa volta il focus del Presidente del Consiglio sarà prevalentemente quello di parlare delle nuove restrizioni. Già in passato Conte aveva sottolineato l’importanza di rispettare i divieti. Soprattutto per tutelare non solo la nostra salute, ma anche quella dei soggetti che sono più a rischio.