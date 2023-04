Amici 22, Francesca Tocca torna a ballare: le parole di Maria de Filippi

La quarta puntata del serale d‘Amici ha segnato il ritorno sulla pista da ballo di Francesca Tocca che si è esibita con il marito Raimondo Todaro. In tal modo la ballerina ha messo a tacere i tanti rumors che sono circolati sul suo conto nelle ultime settimane.

C’è chi ha parlato di patologie non dichiarate, di crisi con l’ex coach di Ballando con le stelle e anche di una presunta gravidanza. Ora la storica professionista del talent fa chiarezza e svela i veri motivi della sua pausa. A quanto pare Francesca lo scorso ottobre ha avuto un incidente al piede, l’arto ha subito una grave frattura che l’ha costretta al riposo e a sottoporsi ad un’impegnativa riabilitazione.

Le ragioni della sua pausa dal lavoro non nascondono nulla di clamoroso. Oggi Francesca è guarita ed è tornata a ballare e lo ha fatto proprio insieme al compagno che non ha mancato di farle una dedica speciale su social: “Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa, è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà. Dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno”.

Maria de Filippi: “Francesca sono felice di rivederti ballare”

Maria de Filippi si è complimentata con Francesca Tocca, la sua esibizione è stata accolta con entusiasmo. La conduttrice si è detta felice di rivedere la ballerina, è finalmente tornata in forma e Amici aveva bisogna di lei.

Todaro e Francesca sono una coppia affiatata, non hanno vissuto nessuna crisi e a quanto pare non sono in attesa del loro secondo figlio, anche se in passato hanno dichiarato di voler allargare presto la famiglia.