Andrea Denver, la fidanzata Anna Wolf vs gli autori del GFVIP

Anna Wolf fidanzata di Andrea Denver attuale inquilino del Grande Fratello Vip irrompe sui social e mostra il video che ha preparato per il suo fidanzato inviato agli autori del reality ma non ancora mostrato al modello.

La giovane ci tiene a far sapere che la produzione del programma le ha chiesto più di qualche settimana fa di preparare un messaggio per il suo fidanzato, questo per rassicurarlo che lei sta bene, che lo ama e che lo sta aspettando.

Un messaggio d’affetto che però il bel modello non ha ancora visto per scelta dei vertici del Gfvip, una scelta probabilmente giustificata dagli ultimi eventi accaduti nella casa che hanno costretto gli autori a dedicare più tempo ad uno rispetto ad un altro inquilino. Anna ci tiene a ribadire d’essere dispiaciuta del fatto che Denver non abbia potuto vedere ancora il suo messaggio: “Ecco il video che il Grande Fratello non ha mai mostrato. Non avrei mai pensato di dover pubblicare questo. Il Gf mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non l’hanno mai mostrato.“

GFVIP, Anna Wolf: “Denver ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire”

Anna Wolf pubblica il video dove esprime quanto Andrea le manca, lo ama e lo aspetterà. Gli comunica anche che sta bene, sta lavorando molto e lo incoraggia a non preoccuparsi di niente:

“Ho sentito che sei un po’ preoccupato ed anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia che non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti. Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire.“ Ma perchè Alfonso Signorini e co. hanno deciso di non mostrare il video ad Andrea Denver? Vedere Anna potrebbe condizionare le sue scelte all’interno della casa? Le risposte probabilmente non le avremo ma la bella fidanzata del modello evidentemente ha qualche dubbio che Denver possa essere manipolato a fare qualcosa che lo comprometta, per questo probabilmente ha scelto di rendere pubblica la sua verità.