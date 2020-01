Chi è Andrea Denver: etá, carriera, vita privata, fidanzate e curiosità

Modello, influencer molto popolare in America, Andrea Denver all’anagrafe Andrea Salerno è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il suo nome a molti italiani può non dire molto poiché é famoso soprattutto all’estero. É molto seguito sul suo profilo instagram, ed ha iniziato la sua carriera da modello oltreoceano.

Andrea si può considerare un cittadino statunitense d’adozione, si è infatti trasferito in Florida per studiare comunicazione e nel frattempo ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, diventando uno dei top model più richiesti del mercato, ha anche lavorato con moltissime star internazionali come Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato alcune sue conoscenze come Elisa de Panicis, con cui sembra esserci stato del tenero e Rita Rusic sua vicina a Miami.

Chi è Andrea Denver

Nome : Andrea Salerno in arte Denver

: Andrea Salerno in arte Denver Data di nascita : 3 Maggio 1991

: 3 Maggio 1991 Età : 29 anni

: 29 anni Peso : 80 kg

: 80 kg Luogo di nascita: Verona, Italia

Verona, Italia Segno zodiacale : Toro

: Toro Titolo di studio : Laurea in Scienze della Comunicazione

: Laurea in Scienze della Comunicazione Professione : modello, influencer

: modello, influencer Altezza: 178 cm

178 cm Account social: Instagram

Carriera Andrea Denver

Noto influencer d’oltre oceano Andrea Denver ha conquistato gli Stati Uniti con il suo fascino e la sua bellezza d’adone greco: addominali scolpiti, passione per la forma fisica e sguardo incantevole il giovane veronese è riuscito a calcare le passerelle della moda grazie all’opportunità offertagli dall’agenzia Willhelmina Models che gli ha permesso di scalare il successo, ottenere visibilità e conquistare anche il web.

Photocredit: Andrea Denver instagram

Il debutto nella moda cambia i suoi progetti iniziali, laureto in Scienza della Comunicazione Andrea ha sempre sognato di fare il giornalista, non a caso finiti gli studi universitari è volato in Florida per un master ma l’incontro con la nota agenzia di moda gli ha fatto prendere un’altra strada. Stabilizzatosi in Florida per motivi professionali l’influencer torna spesso in Italia per trovare la sua famiglia, in particolare la mamma con cui ha un rapporto speciale.

Vita privata, fidanzate

Molto amato e seguito dal pubblico femminile ad Andrea Denver sono stati attribuiti molti flirt ma nessuno particolarmente importante. Tra i gossip che lo riguardano è evidente quello che lo associa a Madonna, la pop star avrebbe lodato gli addominali del modello sui social e questo avrebbe scatenato i rumors di una presunta relazione fra loro. Andrea non usa pubblicare sui suoi profili foto con ragazze, ma si ritrae spesso da solo o con amici come Nick Batemann o Stash, sarà anche per questo che non è facile comprendere l’identità delle tante it girls che conosce.

Durante i primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Andrea ha evitato di confermare la presunta relazione avuta con Elisa de Panicis e ha rivelato d’essere legato ad una giovane ragazza, ma l’identità della fortunata fidanzata non è stata ancora resa nota.

Andrea Denver Curiosità