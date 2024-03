Anima: l’ultimo album di Franco Tozzi

Dopo una lunga attesa dovuta dapprima alla pandemia da Covid-19 e in seguito a tristi dinamiche del panorama discografico italiano, il 26 marzo 2024, in quello che sarebbe stato il giorno dell’80° compleanno del celebre cantante Franco Tozzi (fratello maggiore di Umberto Tozzi), prematuramente scomparso lo scorso 29 gennaio, sarà pubblicato su tutte le piattaforme di musica digitale “ANIMA”, il suo ultimo album.

Un progetto discografico nato nel 2018

Un progetto nato nel 2018 dalla volontà dello stesso Franco Tozzi, in collaborazione con gli amici Ermanno Capelli, Riccardo Lasero e Manuel Marzano. Questo gruppo di lavoro ha preso il nome di Team Tozzi.

60° anniversario della vittoria al Festival di Castrocaro

Nel 2024 ricorre anche il 60° anniversario della vittoria dell’artista al Festival di Castrocaro 1964 con la canzone “Due case, due finestre”, dopo la quale firmò il suo primo contratto discografico che lo portò in breve tempo al grande successo coronato dalla partecipazione nel 1965 e nel 1966 al Festival di Sanremo e all’uscita de “I tuoi occhi verdi”, 2ª classificata a Un Disco Per L’Estate 1965, del cui disco furono vendute ben 800.000 copie.

Il sodalizio con Ermanno Capelli

Il noto autore di liriche Ermanno Capelli (scomparso nel marzo 2022), già artefice di canzoni per Mina, Claudia Mori, Matia Bazar, Mino Reitano, Dik Dik, Camaleonti e tanti altri interpreti, iniziò il proprio sodalizio artistico con Franco Tozzi nel 1986 scrivendo per lui il testo di “Make me crash”, brano di genere Italo Disco divenuto popolare in tutta Europa.

I testi dell’album “Anima” possono essere considerati un vero e proprio testamento artistico di Ermanno Capelli e ne racchiudono tutta la poetica e la geniale eccentricità.

Composizione e arrangiamento di Riccardo Lasero

Il compositore e arrangiatore Riccardo Lasero, che ha scritto canzoni e curato arrangiamenti per parecchi artisti fra cui Cristina D’Avena, Ninni Carucci, Elisabetta Viviani, Piero Cassano (ex Matia Bazar), Clara Serina (ex voce de I Cavalieri del Re), ha partecipato come autore allo Zecchino D’Oro e condiviso il palcoscenico dal vivo con Wess, Riccardo Fogli e Aida Cooper, entrò in contatto con Franco Tozzi nel 2016 quando Ermanno Capelli lo coinvolse nella scrittura e nella realizzazione della canzone “Uomo stupido” pubblicata ora per la prima volta, in una recente versione, all’interno del nuovo album.

Chitarrista e co-compositore Manuel Marzano

Il chitarrista e co-compositore Manuel Marzano, che ha collaborato in veste di musicista e/o cantante con Umberto Tozzi, Ninni Carucci, il produttore belga Artibano e Stefania Mantelli (ex solista de Le Mele Verdi di Mitzi Amoroso), è entrato a far parte dell’equipe proprio nel 2018.

Il lavoro del nuovo team ha regalato sin da subito a Franco Tozzi grandi soddisfazioni: una lunga permanenza nei primi posti della classifica dei singoli più venduti nell’estate 2018 con la canzone “Anna Anna” e il 1° posto nella classifica dei brani rock nel febbraio 2019 con “I pazzi siete voi”.

Entrambi i brani sono inclusi nella tracklist di questa pubblicazione postuma insieme a un nuovo arrangiamento de “I tuoi occhi verdi” e di “Perdonala”, un successo che Franco lanciò al Festival delle Rose 1966 in coppia con Little Tony.

Anima: inediti nati dalla penna di Capelli, Lasero e Marzano

La vera ossatura di “Anima” sono però gli inediti nati dalla penna di Capelli, Lasero e Marzano. A partire dalla title track: una toccante dedica al fratello Umberto, ispirata proprio dalle parole dello stesso Franco.

Notevole anche la struggente “Io e te nell’infinito”, in cui dolcezza e grinta si uniscono per dare voce ad una profonda dichiarazione d’amore.

Di diverso sapore la rockeggiante “Ligabue”, dedicata al pittore Antonio Ligabue e la divertente e provocatoria “Voglio cantare con Rovazzi”, una pungente critica al music buisness italiano.

Hanno suonato nel disco: Riccardo Lasero (tastiere, batteria, percussioni, programmazione, cori), Manuel Marzano (chitarre), Vincenzo Rucci (chitarre in “Uomo Stupido” e “Io e te nell’infinito”), Adriano Raspo (basso in “I pazzi siete voi”), Tommaso Salvagnini (basso in “Io e te nell’infinito”), Giovanni Sapia (basso in “Ligabue”), Samuele Ricci (1° violino), Lara Perticari (2° violino), Giulio Tassotti (Viola), Monica Del Carpio (Violoncello), Claudia Soroberto e Roberta Brescia (cori in “Anna Anna”).

Produzione artistica a cura di Riccardo Lasero e Ermanno Capelli

La produzione artistica è stata curata da Riccardo Lasero e Ermanno Capelli.

L’album è pubblicato con marchio Dream On Records e distribuito in tutto il mondo in oltre 250 digital stores e piattaforme di musica digitale.

“E’ un onore e un piacere per noi aver condiviso questo percorso umano e professionale con due grandi artisti come Franco ed Ermanno e aver potuto attingere dalla loro esperienza” – dicono Lasero e Marzano – “Questo disco lo vogliamo dedicare alla loro memoria con il nostro affetto più sincero”.