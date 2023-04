Anna Falchi esce allo scoperto: “E’ lui il mio nuovo amore”

Da tempo ufficialmente single oggi Anna Falchi ha deciso di rivelare chi è il suo nuovo amore. La conduttrice, mamma di Alyssa una bellissima ragazza di 13 anni, ha finalmente trovato un equilibrio sentimentale ed è molto felice. Ecco chi è l’uomo che le ha rubato il cuore e che le ha ridato fiducia nell’amore.

Intervistata dal magazine Chi, Anna ha dichiarato che il suo nuovo amore è anche il suo vicino di casa. Lui è Walter Rodinò, laureato in Giurisprudenza ed esperto di comunicazione di grandi aziende: “Il mio compagno è anche il mio vicino di casa” ha dichiarato la conduttrice che oggi ha scelto di vivere il suo amore alla luce del sole. La 50enne ha presentato Walter alla figlia e ha conosciuto i suoi figli, e solo ora possono definirsi famiglia:

- Advertisement -

“In famiglia ci frequentiamo, lui ha due figli e capita di stare tutti insieme: c’è un clima armonico. Ormai siamo tutti grandi e risolti da questo punto di vista. Lo so, ci vuole attenzione. Non è stato tutto immediato, abbiamo costruito le relazioni nel tempo: per farlo bisogna conquistare la fiducia dell’altra famiglia”.

Anna Falchi: “Solo ora lo posso dire: sono felice”

Anna Falchi ha spiegato d’essere molto contenta e di non essersi mai rassegnata all’amore e a vivere l’emozioni. Ora parla di felicità, e d’un sentimento che l’ha travolta che è felice di provare ora che non è più una ragazzina:

- Advertisement -

“Le posso dire quello che tutti quanti hanno paura di dire: ‘Sono felice’. E, sono sincera, io cercavo quello: quello che non avevo prima era quella felicità lì. Per me non bisogna arrendersi: ci sono quelli che ti dicono che a una certa età contano altre cose nella vita… ed è pure vero, ma io voglio vivere quell’emozione lì: la vita è velocissima ed è una sola”.