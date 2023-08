Anna Tatangelo ricorda la madre: “non si guarisce mai”

Oggi volto di Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo è un’artista soddisfatta e appagata. La fine della relazione con Gigi D’Alessio non è stata facile e ancora oggi i due non hanno riallacciato del tutto i rapporti. Attualmente la cantante è legata al giovane modello Mattia Narducci e appare serena e innamorata nonostante la differenza d’età.

Lo scorso settembre Anna ha perso la mamma. La donna aveva solo 67 anni e ha lottato a lungo contro una brutta malattia. A distanza di tempo la Tatangelo ha confessato che oggi sta meglio e sta elaborando il dolore, ma sente fortemente la mancanza del genitore: “Sì… Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni. Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei”. Anna ha ammesso d’aver chiesto un aiuto esterno anche se il vuoto è persistente e ogni giorno e notte il suo pensiero è rivolto a lei.

- Advertisement -

Anna Tatangelo oggi è concentrata sul figlio Andrea e anche sulla sua vita professionale. Oltre a cantare ha intrapreso la strada della conduzione e questo è un passo importante per lei. Ha trovato un nuovo amore e si sente amata e apprezzata. Tuttavia, anche se è adulta la mamma le manca terribilmente. Per lei oggi è importante soprattutto il ricordo di quello che le ha insegnato.

Anna Tatangelo: “So che lei c’è sempre“

La cantante di Sora ha ricordato la mamma non nascondendo il suo dolore. Dopo mesi riesce a parlarne con più lucidità anche perchè è certa che il genitore è sempre al suo fianco: “So però che c’è sempre. Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio.

- Advertisement -

Ha poi concluso: “Si fa sentire, non so come…e questo mi basta. Anche se da quel dolore non si guarisce mai.” Anna non nasconde che elaborare il lutto non è facile, ma sta provando a superare il dramma provando a vedere le cose da punti di vista differenti.