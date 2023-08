Antipasto fritto misto in friggitrice ad aria, i minuti e gradi esatti

Un antipasto fritto misto in friggitrice ad aria può svoltarvi la cena senza troppa fatica. Esistono infatti moltissime marche di prodotti di alta qualità, che vi permetteranno di prepararlo in men che non si dica. Il problema però arriva quando bisogna capire quanto devono cuocere queste leccornie. Solitamente sulla confezione è riportato tempo e temperatura per cuocerle nel normale forno oppure ovviamente, per la normale cottura in olio.

Qui vi daremo tutte le istruzioni, e qualche consiglio, sui tempi di cottura di olive ascolane, bastoncini di pollo, rustici e mozzarelline panate.

Se state anche cercando un buon primo piatto ecco la ricetta per Cous cous con verdure e gamberi in friggitrice ad aria.

Ingredienti antipasto fritto misto in friggitrice ad aria

300 g bastoncini di pollo

300 g olive ascolane

300 g mozzarelline panate

300 g rustici

Procedimento

Per il procedimento praticamente non ci sarà nulla da fare. tutti questi alimenti infatti potranno essere messi direttamente nel cestello per essere cotti. Alla fine basterà una spolveratina di sale ed il gioco è fatto.

Cottura

Bastoncini di pollo: Preriscaldate a 180 gradi. Disponete i bastoncini sulla griglia della friggitrice e cuocete per circa 10 minuti fino a quando risultano dorati e croccanti.

Mozzarelline panate: Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200 gradi. Posizionare le mozzarelline sulla griglia della friggitrice e cuocete per circa 8 minuti, finché saranno ben dorate.

Olive ascolane: Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi. Disponete le olive sulla griglia della friggitrice e cuocere per circa 10/12 minuti fino a quando saranno croccanti.

Rustici: Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi. Disponete i rustici sulla griglia della friggitrice e cuocete per circa 12/15 minuti fino a quando saranno croccanti.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base al modello della vostra friggitrice ma anche in base alla marca degli ingredienti che avete comprato.

Consigli

Se il fritto misto uscirà un pò secco, date un puff di olio a metà cottura.

Ora qualche salsina per assaporare meglio questo antipasto.

Salsa al pomodoro e basilico: in un frullatore, mescolate pomodori maturi, basilico fresco, aglio, olio d’oliva, sale e pepe. Frullate fino a ottenere una salsa liscia e profumata.

Salsa al formaggio cremoso e erbe aromatiche: mescolate formaggio cremoso (es. philadelphia), erbe aromatiche tritate (es. prezzemolo, erba cipollina) e una spruzzata di succo di limone. Aggiustate di sale e pepe secondo il vostro gusto.

Salsa di yogurt e aglio: in una ciotola, unite yogurt greco, aglio tritato, succo di limone, sale e pepe. Mescolate bene fino a ottenere una salsa fresca e saporita.

Ovviamente non bisogna scordarsi di mettere anche una bella ciotolina di maionese che piacerà sempre a tutti quanti.