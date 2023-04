Antonella Clerici confessa: “Le corna, la menopausa e il no al matrimonio”

Ospite di Che tempo che fa Antonella Clerici è riuscita a mettere in imbarazzo Fabio Fazio che non si aspettava alcune sue risposte. La conduttrice, molto amata dal pubblico per la sua spontaneità, ha rivelato di confessare ai suoi fans ogni cosa che riguarda la sua vita, anche quella privata.

Antonella è tra i vip più amati dal pubblico, entra nelle case degli italiani quotidianamente ormai da tantissimi anni e non ha mai mentito in merito al suo vissuto. Recentemente ha rivelato d’essere stata tradita, ha ammesso pubblicamente le corna e non ha avuto nessun problema a farlo. Quando Fazio le ha chiesto come mai rivela ai fans anche aspetti molto privati, la Clerici non ha esitato a rispondere che lo trova una comportamento leale verso chi la segue.

“Io al pubblico racconto tutto. Tutta la mia vita. Perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo nascondendo il resto. Quindi quando ho avuto le corna, la menopausa… è una cosa di cui le donne non parlano mai. E invece è giusto parlarne, condividi con le signore a casa ‘anche io, come voi, ho la menopausa’. Perché no? È una cosa naturale.“

Antonella Clerici: “Non voglio diventare come Liz Taylor”

Antonella Clerici è oggi legata Vittorio Garrone, uomo che ha conosciuto casualmente grazie ad un’amica. Fra i due c’è stata subito intesa e attualmente convivono in Piemonte in una casa in campagna. Per amore la conduttrice ha scelto d’allontanarsi dalla città, dove ha sempre vissuto e fare un passo decisamente non prevedibile.

Nonostante l’amore e il rispetto che li lega Antonella non convolerà a nozze con Vittorio. L’artista si è già sposata due volte e non ritiene necessario farlo ancora una volta, essere in uno stato di fidanzamento perenne la fa stare molto bene: “Io mi sono già sposata due volte ed è andata male, direi basta. Non voglio diventare come Liz Taylor“.