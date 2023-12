Apple Watch 2024 e AirPods 4: novità, rumors, caratteristiche tecniche

Mark Gurman è un giornalista di Bloomberg, sotto periodo natalizio e nella newsletter Power On ha svelato alcune informazioni sul prossimo Apple Watch 2024 e gli AirPods 4. Non sono dispositivi, o meglio accessori, che usciranno questo natale ma verranno presentati a settembre 2024, quindi nell’ultimo trimestre del prossimo anno. A che pro svelare con così largo anticipo notizie su prodotti di Apple che non usciranno a breve? Le motivazioni possono essere tante, sicuramente gli investitori ringraziano perché qualsiasi notizia su nuovi dispositivi e tecnologie mobilità gli indici finanziari, soprattutto sotto natale.

Rumor su Apple Watch 2024

Gli Apple Watch 2024, ma nessuno escluda che possano essere modelli pronti per il prossimo natale, avranno un design aggiornato. I rumors descrivono due modelli diversi in arrivo ma il display più grandi con tecnologia integrata microLed portano gli analisti a pensare al debutto di un ulteriore modello per il 2025 e 2026, un Apple in netto anticipo e con un suo perché. Infatti, il 2024 sarà il decimo anno di anniversario di Apple Watch, primo modello presentato il 9 settembre 2014.

Gli smartwatch in generale, invece, sono stati lanciati sul mercato prima degli anni Novanta, Seiko Pulsar NC C01, anno 1981. Con i nuovi modelli di Watch, Apple diventa più sensibile alla tenuta dell’orologio, rafforza il meccanismo di chiusura magnetico dei cinturini, al monitoraggio della salute, con funzioni dedicate all’ipertensione e alle apnee notturne. Apple Watch è entrato nel mercato proprio con funzioni utili al controllo della salute e allo svolgimento delle attività sportive. Si confermerà quindi strumento di auto monitoraggio migliorato e poi di utilità nelle telecomunicazione e nella quotidianità.

Rumor sugli AirPods 4

Gli AirPods invece sono stati presentati il 7 settembre 2016 con la famiglia iPhone 7, la loro caratteristica principale sono il microfono e le funzioni filtra rumori di fondo e poi la forma ergonomica con l’orecchio interno. Anche questo prodotto non arriverà a breve ma sempre Mark Gurman ha rilevato per Bloomberg delle novità.

Gurman svela che con l’arrivo degli AirPods 4, Apple potrebbe eliminare dai listini i modelli due e tre di questo accessorio. La quarta generazione degli auricolari verrà venduta in due varianti e con fasce di prezzo distinte. Design in arrivo differente, steli più corti, miglior vestibilità nell’orecchio presenza di copriauricolari in silicone. La custodia supporterà la connessione USB-C, includerà anche la funzione dov’è, utile al ritrovamento in caso di smarrimento. Gli AirPods 4 integreranno la cancellazione attiva del rumore, l’acustica di telefonate, musica e video sarà migliore e più definita. Capacità del microfono più elevate. Gli AirPods saranno costruiti anche come supporto all’udito per persone che hanno problemi, su questo dal 2022 è stata aperta una strada importante dalla FTC, Federal Trade Commission.