Applicazioni scherzi telefonici, Juasapp, Jokesphone e Prank Dial

Le applicazioni per gli scherzi telefonici sono una versione più moderna delle telefonate registrate che andavano di moda nei primi anni 2000. Le app consentono di riprodurre messaggi vocali pre impostati, di far partire la chiamata e di registrare la telefonata con il malcapitato, in modo da riprodurla e di divertirsi ad ascoltare la risposta. Ecco quali sono le applicazioni di scherzi telefonici.

Quali sono le app più divertenti gratis?

Juasapp – Scherzi Telefonici è un’applicazione disponibile solo per Android. È possibile scaricarla in modo gratuito e non presenta pubblicità. Per utilizzarla, basta scegliere uno scherzo presente nell’apposita lista. Prima, però, è possibile ascoltare un esempio e il messaggio vocale che verrà pronunciato durante la finta telefonata. La lista degli scherzi è molto fornita: sono presenti dei classici come la visita medica, la multa per eccesso di velocità, l’incidente stradale. Poi ci sono altri scherzi più articolati, come i download illegali, il concorso di Pokémon go ecc. Per scegliere bisogna pensare alle abitudini della vittima: in base a ciò, sicuramente il risultato sarà assicurato!

Juasapp – Scherzi Telefonici –scarica dal Play Store per Android

Jokesphone: Scherzi Telefonici è un’applicazione disponibile per smartphone iOS a Android, é un bestseller nel fare ciò che promette, vale a dire scherzi telefonici. È scaricabile gratuitamente, ed é possibile sbloccare gli scherzi tramite gli acquisti in app. Le reazioni agli scherzi realizzati con Jokesphone: Scherzi Telefonici si possono condividire con parenti ed amici privatamente via WhatsApp oppure tramite le bacheche dei social network (chiedere sempre prima il permesso di farlo alla “vittima”, per evitare guai). Tantissimo gli scherzi preimpostati da scegliere.

Jokesphone – Scherzi Telefonici –scarica dal Play Store per Android

Jokesphone – Scherzi Telefonici –scarica dall’ App Store per Ios

Prank Dial è invece disponibile solo per IOS. Il vantaggio, rispetto all’applicazione menzionata in precedenza, è la naturalezza di recitazione dei messaggi registrati. Sembrerà davvero di star parlando con una persona vera in quel momento! Inoltre gli scherzi possono essere valutati con un sistema di likes. Però, è possibile effettuare una sola chiamata gratuita al giorno, in più alla fine di ogni telefonata c’è una risata registrata che avvisa dello scherzo.

Prank Dial – scarica da App Store per iOS