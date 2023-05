Aprire il COCCO facilmente? Il metodo geniale della busta di plastica

Martello? Assolutamente no. Molte persone pensano che questo utensile sia l’unico migliore per aprire il duro e buonissimo cocco fresco e profumato, tanto amato dagli italiani. Il protagonista di ogni spiaggia al mondo può essere aperto grazie al metodo utilizzato dalle scimmie. Non tutti conoscono il trucco più facile del mondo, quello per aprire il cocco con una semplice busta di plastica. Tra l’altro, sta arrivando estate, chi non vuole un bel cocco fresco in spiaggia?

Come Aprire il cocco con una busta

Difficile da aprire e certe volte fa impazzire, ma è così buono che non è facile resistergli. Il cocco può essere aperto con il martello, è vero. Ma esiste un trucco per usare solo la busta di plastica. Servirà quest’ultima insieme ad una pietra/roccia dura su cui aprire il frutto. Come fanno le scimmie? Esattamente. Il metodo è quello di sbattere il cocco in una busta sulla roccia, così da non perdere nessun residuo a terra.

- Advertisement -

RICEVI GRATIS NEWS, CUCINA, CURIOSITÀ ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATTSAPP

A cosa fa bene il cocco? I benefici

La noce di cocco è piena di manganese, il quale si identifica come un componente fondamentale per alle ossa e per la loro salute. Detto ciò, il cocco rafforza le ossa ma non solo, anche il sistema immunitario e il metabolismo. Tale frutto estivo d’eccellenza in ogni spiaggia nel mondo è ricco di proteine, minerali e vitamina B. Prova a realizzare i dolcetti al cocco sono buonissimi e facilissimi.