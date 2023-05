Area relax: sempre più di tendenza le piscine fuori terra

Anche se il design guida da sempre la progettazione delle piscine, i trend d’arredo più contemporanei puntano a unire, allo stile di un’opera glamour per antonomasia, la praticità di una struttura capace di inserirsi in qualunque outdoor.

È in questo contesto che si sono fatte largo le piscine fuori terra, elementi da esterno dal fascino indiscutibile, che possono essere installate ovunque e con il massimo della semplicità.

- Advertisement -

Piscine fuori terra: opere di design per qualunque outdoor

Le piscine fuori terra o sopraelevate devono il loro successo alla loro capacità di trovare spazio in giardini, terrazzi, piazzali e in tutti quegli outdoor in genere meno inclini all’inserimento di un’opera interrata: dagli assetti più ampi a quelli di piccole dimensioni, una piscina fuori terra offre sempre il massimo della versatilità, un aspetto che consente di ottimizzare gli spazi a disposizione e avere un elevato controllo sul progetto.

Un risultato che scaturisce dalla possibilità di scegliere tra decine di modelli declinati in una vasta quantità di forme, dimensioni e materiali: ogni proposta nasce infatti da un design strutturato nel rispetto dell’ambiente di destinazione, cosi che possa adattarsi anche a quegli esterni in cui lo spazio o particolari condizioni morfologiche del paesaggio non consentano la costruzione di un’opera interrata.

- Advertisement -

A fare il resto, la selezione dei materiali, che fornisce alle piscine fuori terra un design ricercato. Un aspetto determinante, quando si tratta di preservare l’armonia degli esterni, ma possibile solo qualora il progetto venga affidato a operatori esperti. Ne costituisce un esempio Unica Pool, realtà di riferimento nel settore che realizza piscine fuori terra caratterizzate da un’innovativa tecnologia modulare.

Eleganti e versatili, queste tipologie di piscine, ad oggi protagoniste nel mondo dell’arredo outdoor, sono sempre installate con l’affiancamento di un supporto tecnico ad hoc, che aiuta nella selezione dei modelli e dei materiali utili a creare una continuità con gli spazi.

Del resto, le piscine fuori terra, qualora siano accompagnate da una fase di progetto basata su un’accurata selezione dei rivestimenti, possono inserirsi sia nei giardini classici sia negli outdoor contemporanei.

Inoltre, le piscine fuori terra possono essere sempre realizzate con aree solarium calpestabili: una delle tante soluzioni che aiutano a sfruttare al meglio il bordo piscina in conformità con le specifiche esigenze.

Costi, burocrazia e manutenzione: i vantaggi di una piscina fuori terra

Le piscine fuori terra sono sempre realizzate con un processo costruttivo per nulla invasivo sui luoghi di destinazione.

Basti pensare che, per aggiungere una piscina fuori terra all’outdoor, non è necessario programmare operazioni di scavo – quindi di smaltimento dei detriti di risulta – o di consolidamento delle pareti della cavità, ma solo di uno spazio, di qualunque dimensione, da destinare all’ubicazione dell’opera.

Il tutto con tempi di installazione ridotti che, a prescindere dallo stato dei luoghi di destinazione, sono sempre molto più brevi rispetto a quelli necessari per l’inserimento di qualunque altra piscina.

Tempi dovuti non soltanto all’opportunità di limitare al minimo interventi edili sulle superfici esistenti, ma anche all’assenza di quei particolari obblighi burocratici cui sono invece asserviti altri modelli e che, inevitabilmente, finiscono per rallentare l’iter necessario per realizzare una piscina in giardino.

Tutti questi aspetti fanno sì che le piscine fuori terra siano perfette per creare un water place all’aperto dall’elevato rapporto qualità-prezzo.