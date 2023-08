Arianna Cirrincione in dolce attesa confessa: “Andrea non sta vivendo bene…”

Qualche settimana fa Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno rivelato sui social che presto diventeranno genitori. I due si sono conosciuti 4 anni fa alla corte di Uomini e Donne e sin da subito è scattato il feeling. Oggi convivono a Bologna e da tempo sognavano d’avere un figlio: un desiderio che oggi si realizza.

Sui social l’ex corteggiatrice ha rivelato che nei prossimi giorni scopriranno il sesso del bebè e sono entrambi emozionati. Arianna sta vivendo la gestazione in modo sereno, mentre Andrea è affetto da una serie d’ansie. In merito la Cirrincione ha rivelato quanto sia sotto stress l’ex tronista:

“Andrea vive la vita con un ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia. A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto vivendo la cosa bene. Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia”. L’ex corteggiatrice ha anche affermato che lei e Andrea hanno un modo d’affrontare le cose diversamente: “Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d’accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi.“

Arianna Cirrincione: “Soffoco le mie ansie”

L’ex tronista si sta impegnando ad essere serena. Non vuole trasmettere le sue ansie alla compagna, che deve vivere questo periodo di gestazione in modo sereno: “Una gravidanza serena fa bene al bambino, cerco di soffocare le mie ansie. Se potessi la chiuderei in un’ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei che se la godesse con la massima serenità, voglio solo che stia bene.”

Ha dichiarato Andrea subito dopo l’annuncio della gravidanza. Ha poi concluso: “Sono un uomo strano, atipico, piango per tutto. Mi commuovo facile. Mi fanno troppo effetto le ecografie, vedere che ha già tutto racchiuso in pochi centimetri, pazzesco”.