Novità molto interessante contenuta nella Manovra: infatti, arriva il bonus per rottamare frigoriferi ed elettrodomestici. Dal prossimo anno, chi acquisterà un elettrodomestico ad alta efficienza energetica non inferiore alla classe energetica B, riceverà un contributo del 30% con un limite massimo fissato in 100 euro.

Il tetto può però salire fino a 200 euro nel caso in cui l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare dell’acquirente non supera i 25.000 euro.

La novità contenuta nella Manovra

Dunque, nel maxi emendamento del Governo alla Manovra in discussione, viene inserito il bonus elettrodomestici. Secondo la maggioranza di Governo, questo bonus potrà favorire l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi, grazie alla sostituzione dei vecchi elettrodomestici con quelli di nuova generazione.

Non è tutto, infatti questo contributo ha come obiettivo il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo.

Stanziati 50 milioni di euro

Il nuovo bonus elettrodomestici sarà valido per un solo anno, ovvero per il 2025. Per finanziare questo contributo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato un fondo pari a 50 milioni di euro. Si tratta dunque di risorse abbastanza limitate ed è stato chiarito fin da subito che, all’esaurimento delle stesse, la domanda per il bonus elettrodomestico sarà definitivamente chiusa e non potrà accogliere nuove richieste.

Per capire le modalità di richiesta e di erogazione del bonus bisognerà attendere il decreto attuativo che dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2025.