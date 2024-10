Arriva il bonus spesa da 1.000, ad ottobre. Ecco come richiederlo

Il difficile contesto economico in cui ci troviamo pone delle sfide complesse che il governo deve affrontare urgentemente. Chiaro infatti che sono tante, purtroppo, le famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare a fine mese e hanno forti difficoltà nella gestione delle tante spese quotidiane.

In tutto questo risultato estremamente importante la novità relativa al bonus spesa, un sussidio pensato per aiutare le famiglie in difficoltà a comprare generi alimentari e farmaceutici.

Si tratta, infatti, di un bonus dal valore massimo di 1.000 euro che le famiglie potranno utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci, garantendo così un pò di sollievo alle persone in difficoltà.

I requisiti per ottenere il bonus spesa

Il bonus spesa può essere richiesto dalle famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro e che abbiano almeno un minore a carico. La priorità verrà data ai nuclei monoreddito e con persone disoccupate in condizione di fragilità economica.

Per presentare la domanda occorre fare una procedura online sul sito INPS, allegando i documenti personali e reddituali. Naturalmente è importante verificare preventivamente i requisiti, per capire se si è idoneo all’ottenimento del bonus oppure no.

Come avviene l’erogazione del bonus spesa?

Prima di tutto occorre sottolineare che l’importo varia a seconda della composizione del nucleo familiare e può arrivare fino ad un massimo di 100.000 euro. Verrà erogato con modalità differenti: tramite carta prepagata per gli acquisti in negozi convenzionati, buoni spesa digitali o accredito sul conto corrente.

Il bonus potrà essere utilizzato da gennaio a febbraio 2025. Sarà fondamentale compilare la domanda nella maniera corretta, seguendo le indicazioni, per non perdere l’accesso al bonus.

In caso di dubbi o difficoltà, ci si può rivolgere a CAF e patronati presenti su tutto il territorio nazionale.