Assassinio a Venezia,arriverà il 14 settembre nelle sale italiane

Il film 20th Century Studios Assassinio a Venezia, l’inquietante thriller soprannaturale diretto dal vincitore del premio Oscar® Kenneth Branagh e basato sul romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, arriverà il 14 settembre nelle sale italiane. Il film è interpretato da Branagh nel ruolo del famoso detective Hercule Poirot insieme a un cast brillante che include Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh.

Ambientato nell’inquietante Venezia del secondo dopoguerra,

alla vigilia di Ognissanti, Assassinio a Venezia è un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot. Ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Assassinio a Venezia,

che riunisce molti dei filmmaker di Assassinio sull’Orient Express del 2017 e Assassinio sul Nilo del 2022, è diretto da Kenneth Branagh con una sceneggiatura del candidato all’Oscar® Michael Green, basata sul romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti” pubblicato in Italia negli Oscar Mondadori. Il film è prodotto da Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott e Simon Kinberg, mentre Louise Killin, James Prichard e Mark Gordon sono i produttori esecutivi.

20th Century Studios



20th Century Studios è una casa di produzione vincitrice di numerosi Academy Award® che realizza lungometraggi sia per il cinema che per lo streaming.

È la casa di franchise iconici come Avatar, Alien, Il pianeta delle scimmie, Predator, Die Hard e Kingsman e creatrice di film di successo come Bohemian Rhapsody, The Greatest Showman, Sopravvissuto – The Martian, Le Mans ‘66 – La grande sfida e Free Guy – Eroe per gioco. Lo studio ha lanciato inoltre le serie di film di successo Deadpool e X-Men, il vincitore di un premio Oscar® West Side Story e il film del 2022 Prey.

Le uscite più recenti includono

l’horror-thriller The Boogeyman e il film di successo vincitore di un premio Oscar®, Avatar: La Via dell’Acqua. Precedentemente conosciuta come 20th Century Fox, prima di diventare parte di The Walt Disney Company, 20th Century Studios è riconosciuta per la sua incredibile eredità che dura da 80 anni. È infatti la casa che ha prodotto e realizzato i primi sei film di Star Wars, oltre ai successi che hanno attraversato i decenni come Miracolo sulla 34ª strada, Eva contro Eva, Il re ed io, Tutti insieme appassionatamente, Butch Cassidy, La storia fantastica, The Abyss, Edward mani di forbice, Mamma ho perso l’aereo, Mio cugino Vincenzo, Speed, Cast Away, Moulin Rouge!, Minority Report, Gone Girl – L’amore bugiardo e Revenant – Redivivo.