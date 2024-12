Assegno di inclusione 2025: ecco le novità previste e chi ci guadagna

Con la Manovra 2025 potrebbero arrivare importanti novità relative all’accesso all’assegno di inclusione. Infatti, un emendamento prevede di modificare i requisiti per accedere al sussidio, allargando così la platea dei beneficiari che ad oggi ammonta a circa 700.000 persone.

Si tratta di una proposta che vede il pieno consenso tra tutte le forze di maggioranza e quindi è estremamente probabile che possa diventare realtà in tempi rapidi.

Ecco i nuovi requisiti

I nuovi requisiti previsti per beneficiare dell’Assegno di inclusione sono i seguenti:

Soglia ISEE che passa da 9.360 euro a 10.140 euro

Il reddito familiare massimo aumenta da 6.000 a 6.500 euro. Però, per i nuclei familiari con anziani o disabili, il limite massimo sale da 7.560 euro a 8.190 euro.

La spesa prevista per l’estensione dell’assegno di inclusione è pari a 5,66 miliardi di euro per il 2024, 5,88 miliardi di euro per il 2025, 5,76 miliardi di euro per il 2026 e di quasi 6 miliardi di euro nel 2027 e 2028. Tutti gli altri requisiti restano invariati. Ricordiamo che i richiedenti devono essere:

Cittadini italiani

Cittadini europei o loro familiari con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente

Cittadini non europei con permesso di soggiorno UE di lungo periodo

Titolari dello status di protezione internazionale

Apolidi

Supporto formazione e lavoro

Vengono rinforzati gli incentivi per i percorsi di formazione e reinserimento lavorativo. Per quanto riguarda il supporto formazione e lavoro, l’Isee familiare passerà dagli attuali 6.000 euro a 10.140 euro, mentre l’assegno mensile passerà da 350 euro a 500 euro.

Il fondo per il supporto formazione e lavoro ammonterà, nel 2025, a 711 milioni di euro. Lo stesso emendamento però aggiunge ulteriori 700 milioni di euro al fondo del Ministero del Lavoro, che copre anche gli ammortizzatori sociali.