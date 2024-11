Assegno di inclusione: al via le domande per gli sgravi all’assunzione

Disco verde da parte dell’Inps. Da ora dunque è possibile presentare la domanda di richiesta di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono percettori dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e lavoro. Lo ha reso noto ufficialmente l’Inps comunicando anche che è stato rilasciato l’applicativo per il pagamento diretto del contributo per le attività di mediazione svolte dall’agenzia per il lavoro.

Lo sgravio fiscale

Come noto, esiste un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono percettori del supporto per la formazione e il lavoro oppure dell’assegno di inclusione. Tale incentivo è valido per assunzioni dal 1° gennaio 2024.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, viene riconosciuto al datore di lavoro un esonero pari al 100% della contribuzione IVS datoriale per la durata di dodici mesi e per un massimo di 8.000 euro su base annuale.

In caso di assunzione a tempo determinato, o stagionale, al datore di lavoro viene riconosciuto un esonero pari al 50%, sempre per una durata massima di 12 mesi, con un tetto massimo fissato in 4.000 euro su base annua. Da sottolineare che l’incentivo è riservato esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato.

Al via le domande

Per richiedere l’incentivo, i datori di lavoro dovranno compilare il modulo online Esonero SFL-ADI che è disponibile nel portale delle agevolazioni presente sul sito Inps. Per quantificare l’incentivo, il datore di lavoro dovrà dichiarare l’importo della retribuzione lorda mensile, l’eventuale percentuale di part-time, la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio e l’eventuale attività di mediazione svolta da un’agenzia per il lavoro da un ente.

A quel punto l’Inps, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, darà il via libera all’esonero contributi a favore del datore di lavoro.