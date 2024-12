Assegno di inclusione: ecco le date del pagamento di dicembre

Come di consueto, all’inizio di ogni mese, i percettori dell’assegno di inclusione iniziano a domandarsi quando avverrà il pagamento. Per il mese di dicembre, l’Inps potrebbe anticipare il pagamento come già successo lo scorso anno. Naturalmente questa è un’ipotesi, infatti al momento non ci sono certezze in merito.

Ad ogni modo, l’assegno di inclusione potrebbe essere anticipato di qualche giorno, con i soldi che arriverebbero già prima di Natale.

Quando arriva il pagamento dell’assegno di inclusione

Allo stato attuale non esiste un calendario ufficiale per il pagamento dell’assegno di inclusione. Comunque l’Inps pare essersi uniformato alle stesse scadenze che erano in vigore con il reddito di cittadinanza.

In sostanza, il 15 di ogni mese viene consegnata la carta Adi e viene effettuato il primo pagamento per coloro che hanno fatto domanda nei mesi precedenti e la cui domanda è stata accolta. In questo modo vengono pagati anche gli eventuali arretrati. Inoltre, tra il 26 e il 27 del mese, è previsto il pagamento delle mensilità successive dell’assegno di inclusione.

Queste scadenze fino ad oggi sono sempre state rispettate.

Quando viene pagato l’assegno di inclusione di dicembre

A dicembre dello scorso anno, l’Inps ha deciso di anticipare di qualche giorno il pagamento dell’assegno di inclusione. Infatti, anziché pagare il 27 dicembre, si è scelto di anticipare il pagamento a giovedì 21 dicembre. Una decisione maturata anche per facilitare la transizione tra la vecchia misura, ovvero il reddito di cittadinanza, e quella nuova, ovvero l’assegno di inclusione.

Per questo dunque l’assegno di inclusione di dicembre potrebbe arrivare prima del previsto. Per adesso la data da segnare sul calendario è quella di venerdì 27 dicembre 2024, ma al momento non si esclude l’ipotesi di un pagamento in anticipo di qualche giorno.