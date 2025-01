Assegno di inclusione gennaio 2025: ecco le nuove date di pagamento

Cambiano le date del pagamento dell’assegno di inclusione a gennaio 2025. Infatti, l’INPS ha ufficializzato il nuovo calendario degli accrediti e le modifiche si sono di fatto rese necessarie per consentire l’adeguamento dei sistemi ai nuovi requisiti e agli importi maggiorati introdotti dalla Legge di Bilancio.

Le modifiche da parte dell’INPS

Ricordiamo che l’assegno di inclusione ha preso il posto del reddito di cittadinanza e rappresenta una misura economica per aiutare le famiglie in difficoltà. Naturalmente per poterlo richiedere occorre rispettare determinati requisiti e l’importo non può essere inferiore a 480 euro annui.

Tra l’altro, come noto, all’importo può essere aggiunto anche un contributo legato al pagamento del canone di locazione mensile qualora il richiedente viva in affitto.

L’assegno di inclusione viene pagato su base mensile sulla carta di pagamento elettronica per un periodo continuativo che non può superare i 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

Assegno di inclusione gennaio 2025: ecco quando avverrà l’accredito

Ma adesso veniamo alla questione più importante che riguarda l’assegno di inclusione. Ovvero, quando avverrà l’accredito a gennaio 2025? I pagamenti verranno effettuati il 27 gennaio. In quel giorno saranno erogati i pagamenti per le nuove domande di accesso alla misura dell’assegno di inclusione presentate nel mese di dicembre 2024.

Nello stesso giorno saranno poi erogate le mensilità di rinnovo delle domande in corso di erogazione.