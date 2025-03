Assegno di inclusione: novità importanti per quanto riguarda i carichi di cura

L’INPS introduce novità estremamente importanti per quanto riguarda l’assegno di inclusione. Viene semplificato il riconoscimento dei coefficienti legati ai carichi di cura all’interno dei nuclei familiari beneficiari. Grazie a questa modifica sarà equa e automatica l’attribuzione dell’assegno, evitando così eventuali errori o ritardi nella valutazione delle domande.

Come funziona l’assegno di inclusione

L’assegno di inclusione rappresenta un sostegno economico destinato alle famiglie che hanno difficoltà economiche. L’importo dell’assegno di inclusione varia in base alla composizione del nucleo familiare e viene calcolato sulla base di una scala di equivalenza. Questa scala tiene considera il numero dei componenti della famiglia e di eventuali condizioni di fragilità, assegnando così coefficienti specifici per ogni membro in base alla sua condizione.

I carichi di cura nell’assegno di inclusione

Uno degli elementi più importanti nel calcolo dell’assegno di inclusione è il riconoscimento dei carichi di cura. Ovvero, la presenza di membri della famiglia che necessitano di assistenza. La novità introdotta dall’INPS riguarda l’attribuzione automatica del coefficiente per i carichi di cura.

Il coefficiente di 0,40 sarà ora riconosciuto d’ufficio ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che si occupano di persone con disabilità o minori di tre anni. Questo vuol dire che: