ASUS ROG Zephyrus G14: perché è un laptop da non perdere

ASUS ROG Zephyrus G14 è un nuovo laptop dotato di un display esterno unico nel suo genere. Chiamato AniMe Matrix, è composto da ben 1215 mini led che si illuminano singolarmente, regolabili attraverso i 256 livelli di luminosità disponibili.

Il progetto dietro a questo sensazionale schermo, è quello di personalizzare il laptop attraverso testi, GIF, meme ecc. senza dover sacrificare la durata della batteria o surriscaldare il dispositivo. Ovviamente, il pannello si può spegnere in modo da utilizzare il computer in modo più anonimo.

Le caratteristiche del laptop

Ma passiamo alle altre funzionalità del dispositivo. Esso è utilizzato principalmente per il gaming, ma non è immediatamente riconoscibile come computer da gioco. Il notebook infatti non è molto spesso, realizzato in lega di magnesio ed alluminio e pesa solamente 1,6 kg.

Per quanto concerne le sue funzionalità, meritano una menzione i processori AMD Ryzen Mobile ad 8 core, la scheda NVIDIA RTX 2060, fino a 32 GB di RAM e fino ad un 1 TB di memoria interna, tramite SSD. Inoltre è dotato di un sistema di raffreddamento intelligente per reagire a picchi della CPU, in più c’è il connettore USB-C e la DisplayPort 1.4 Il display interno è disponibile in due opzioni: un pannello Full HD da 120 Hz oppure uno schermo con risoluzione WQHD.

Prezzo e data di lancio sul mercato

La data di uscita sul mercato é prevista nel primo trimestre 2020 per il suo prezzo rimane il mistero, tuttavia durante la presentazione al CES 2020, presso il Planet Hollywood Las Vegas Resort and Casino è stato detto che “costerà meno del previsto”. Ancora non si sa cosa significa questa frase, non si hanno ipotesi al riguardo.

Scheda tecnica del ASUS ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14 Processore Fino a AMD Ryzen 7 4800HS Schermo Pannello

FPS 14 “120Hz a livello IPS con tecnologia Adaptive Sync Pannello 14” 60Hz WQHD IPS a livello con tecnologia Adaptive Sync Pannello

14 “FHD 14” 60Hz a livello IPS con tecnologia Adaptive Sync Grafica Fino a NVIDIA® GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 Memoria DDR4 fino a 32 GB a 3200 MHz Conservazione SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 fino a 1 TB senza fili Intel WiFi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0 Connettività 1 x USB3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 1.4 e Power Delivery)

1 x USB3.2 Gen2 Type-C

2x USB3.2 Gen1 Type-A

1x HDMI 2.0b

1x jack combinato per cuffie e microfono da 3,5 mm Tastiera Tastiera chiclet retroilluminata, supporto tasto N, distanza di viaggio 1,7 mm, 4 tasti di scelta rapida, curva dorata, tasto di accensione con impronta digitale Audio 2x altoparlanti da

2,5 W con tecnologia Smart AMP 2x tweeter da 0,7 W, microfono array Adattatore per corrente alternata Adattatore CA da 180 W. OS Windows 10 Pro

Windows 10 Home Taglia 324 x 222 x 17,9 mm Peso 1,6 kg

