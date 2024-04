Attacco alla sede Cgil: arrestato un militante di Forza Nuova

Gli agenti della Digos della Questura di Roma hanno arrestato F. C., figlio della compagna di Giuliano Castellino, e personaggio aderente a Forza Nuova.

L’operazione è stata condotta dalla Digos su richiesta della VI sezione Penale della Corte di Cassazione in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 17 aprile 2023 ai danni della sede Cgil della Capitale.

Infatti, in considerazione dei precedenti di F. C., per cui fu arrestato, in relazione agli atti di violenza che interessarono il centro cittadino di Roma il 9 ottobre 2021, La Corte Penale di Cassazione ha avviato un’indagine approfondita sui protagonisti del 17 aprile dell’anno scorso.

Per i fatti dell’ottobre 2021 F. C. fu accusato di reati aggravati, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Fu colto dagli agenti in flagranza di reato, in via Del Corso.

L’attività svolta negli ultimi mesi dagli agenti della Digos ha consentito di cristallizzare le accuse e le pene quantificate a carico di C. per i gravi fatti di violenza di ottobre 2021. Pertanto, si è ottenuto il primo risultato auspicato, ovvero è stato rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori di C. confermando per l’esponente di Forza Nuova la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione.