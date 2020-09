Attenzione agli zaini troppo pesanti, ecco cosa può accadere

Ecco come scegliere lo zaino perfetto per non provocare danni alla schiena dei bambini

Oggi per molti bambini e ragazzi è iniziata la scuola, per altri invece inizierà a breve. I materiali da portare sono molteplici e spesso si sovraccarica lo zaino. Il carico sulla colonna vertebrale, non provoca scoliosi come molte persone pensano. Secondo gli esperti, indossare uno zaino troppo pesante non provoca la scoliosi. Le cause del mal di schiena sono per lo più legate a problemi di postura sbagliata.

Tuttavia, anche se si tende ad escludere l’insorgenza di scoliosi, comunque bisogna considerare gli effetti del peso eccessivo dello zaino sulla schiena degli alunni. Bisognerebbe cercare di portare solo il minimo ed indispensabile, e se possibile lasciare gli oggetti ed i libri in esubero a casa o a scuola.

Cosa comporta il peso eccessivo dello zaino indossato quotidianamente?

Si rischia, oltre ad un mal di schiena costante, anche un vizio di posizione. Il bambino con uno zaino non ottimale potrebbe portare la schiena in avanti, specialmente se questo è eccessivamente conduce ad una posizione errata sulla sedia.

Come scegliere lo zaino perfetto

Scientificamente è spiegato che gli zaini non dovrebbero mai superare il 10% del peso corporeo del bambino che lo porta, specialmente nei soggetti più piccoli. Un bambino di 30 kg, ad esempio, non dovrebbe portare sulle spalle un carico maggiore di 3 kg. Bisogna considerare, poi, che lo zaino viene posizionato su entrambe le spalle dall’uscita di casa fino all’edificio scolastico, quasi ininterrottamente, e così anche al ritorno. Ciò a differenza della cartella, che viene posizionata solo da un lato.

Leggero, schienale imbottito e rotelle

Alcuni zaini molto “elaborati” dal punto di vista estetico sono poco funzionali, perché aggiungono peso e riducono la capienza. Pertanto, è necessario scegliere modelli leggeri. Lo schienale dovrebbe essere rigido, per evitare di scaricare il peso verso la parte inferiore. Le bretelle, meglio se larghe ed imbottite, da regolare alla stessa altezza in modo da consentire una perfetta adesione dello zaino al corpo e sopra al bacino. Inoltre oggi esistono anche modelli con le rotelle e manico.