ATTENZIONE: Facebook e i profili che propongono truffe

Su Facebook gli hacker creano account ufficiali Meta e rubano i dati degli utenti.

Cosa sta succedendo su Facebook?

Hacker e truffatori informatici mettono in pratica una tattica subdola e fantasiosa: si fingono enti o account ufficiali Meta per carpire la fiducia degli utenti. Sono molti i casi in Italia di persone truffate, che credevano di parlare con la propria banca o con l’Agenzia delle Entrate. Queste frodi stanno prendendo piede su Facebook e non sono una novità, ma di recenti le cose stanno peggiorando.

- Advertisement -

Gli hacker hanno violato dIverse pagine Facebook verificate e hanno diffuso un malware attraverso annunci approvati e acquistati attraverso la piattaforma. Gli account falsi includono pagine che sembrano ufficiali come “Meta Ads” e “Meta Ads Manager”.

Meta tiene traccia degli account

Le pagine hackerate impersonavano importanti aziende tecnologiche, tra cui Meta, ed erano in grado di acquistare annunci pubblicitari su Facebook e di diffondere link di download sospetti.

- Advertisement -

Meta ha condiviso un rapporto sulle truffe malware a tema AI. Gli hacker chiedono agli utenti di scaricare quelli che poi si rivelano malware, spacciandosi per popolari strumenti di chatbot AI come ChatGPT. Per difendersi c’è Meta Verified, un programma di verifica lanciato dall’azienda, che vuol migliorare il livello di assistenza clienti. Il servizio costa 14,99 dollari al mese. Prezzo che le aziende sono ben felici di pagare per garantire la propria sicurezza informatica.