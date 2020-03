Attica: arriva in esclusiva nelle fumetterie italiane il quinto e penultimo episodio della saga

Sergio Bonelli Editore presenta ATTICA 5 DI GIACOMO KEISON BEVILACQUA. Arriva in esclusiva nelle fumetterie italiane dal 14 marzo il quinto e penultimo episodio della saga.

Sarà disponibile in esclusiva nelle fumetterie italiane a partire dal 14 marzo il quinto e penultimo volume di ATTICA di GIACOMO KEISON BEVILACQUA.

La serie, nata dalla penna del creatore di A panda piace, è ambientata in quella che è considerata la città più bella e moderna del XXI secolo, circondata da un muro eretto sopra inganni, massacri e bugie.

Nel quinto episodio,

giungono finalmente al termine i preparativi per la festa nazionale più importante della città di Attica, “la festa del padre”. Ed è proprio in questo gioioso clima di festa, di raid della polizia, di complotti per assassinare il presidente, rappresaglia, resistenza e attentati terroristici, che l’attenzione si concentra sulla figura del presidente Ino e di chi gli sta attorno…

ATTICA 05

Soggetto: Giacomo Keison Bevilacqua

Sceneggiatura: Giacomo Keison Bevilacqua

Disegni: Giacomo Keison Bevilacqua

Copertina: Giacomo Keison Bevilacqua

Formato: 13 x 18 cm, b/n

Pagine: 144

ISBN code: 978-88-6961-478-1

Uscita in fumetteria: 14 marzo

Prezzo: 4,90 euro

Giacomo Keison Bevilacqua

ha raggiunto un grande successo come fumettista nel 2008 con il personaggio A Panda Piace (apandapiace.com) pubblicato in Italia, Francia e Belgio e diventato anche un cortometraggio animato di dieci puntate trasmesso da La7.

Per cinque anni consecutivi ha pubblicato le vignette di Panda sul diario della Gazzenda, per poi passare su Smemoranda. Nel 2012, per l’Editoriale Aurea, ha creato la miniserie da edicola “Metamorphosis”, trasformata poi in un Omnibus per librerie e fumetterie da Panini Comics.

Sempre per Panini Comics, ha all’attivo tre libri di A Panda Piace e la miniserie di otto numeri “A Panda Piace l’avventura”, trasformata di recente in un volume unico dal titolo “Ansia la mia migliore amica”.

Per la Sergio Bonelli Editore, ha lavorato su Dylan Dog e ha scritto la graphic novel “Lavennder”, apparsa prima nella collana “Le Storie” e poi in grande formato per le fumetterie e le librerie.