Aumentano le vendite per la GDO: i generi alimentari più venduti

La pandemia da Coronavirus sta costringendo la popolazione a rimanere a casa in quarantena, potendosi spostare solo per reali motivi di necessità come la salute e il lavoro. Di conseguenza, cambiano anche le abitudini quotidiane e gli stili di vita che si ripercuotono sull’economia. Sotto questo punto di vista, si registra un aumento delle vendite della Grande Distribuzione Organizzata con un aumento pari al 16,4% in più rispetto ad un anno fa.

Per Grande Distribuzione Organizzata (GDO) si intende il moderno sistema di vendita a dettaglio caratterizzato principalmente dalle catene di supermercati. Tali catene vengono raggruppate sotto il profilo di grandi superfici e sono organizzate in punti vendita gestiti a libero servizio.

In aumento la vendita di prodotti a lunga conservazione e i farmaci

Analizzati i trend di crescita dei canali distributivi, entrando nel dettaglio dei prodotti maggiormente acquistati, si nota di come gli italiani preferiscono o meglio, sono costretti a fare, una spesa più consistente e ridotte ad una frequenza minore nell’arco della settimana. Le categorie maggiormente acquistate sono:

farina (+185,3%);

burro (+71,9%);

uova di gallina (+59,6%);

conserve rosse (+82,2%);

pasta (+65,3%);

latte UHT (+62,2%);

conserve animali (+56,0%);

surgelati (+48,0%);

caffè macinato (+26,2%);

acqua in bottiglia (+20,1%).

Parallelamente il comparto alimentare rimane fondamentale anche il settore farmaceutico, relativo la prevenzione e salute.

I prodotti maggiormente venduti sono:

guanti (+362,5%);

salviette umidificate (+196%);

alcol denaturato (+169,2%);

termometri (+115,9%);

sapone per le mani, liquido e solido (+100,3%);

candeggina (+99,9%);

carta casa (+52,4%);

detergenti superfici (+49,7%);

carta igienica (+43,3%).

Calano inevitabilmente le vendite di tutto ciò che è legato all’estetica.

Vendita a dettaglio: il Sud registra gli incrementi più alti

Nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, il comparto del Sud Italia registra una maggiore incidenza di vendita pari ad un aumento del 28,4%. A seguire, troviamo il Centro Italia con un incremento del 16,8% e per finire il Nord Ovest con un aumento del 10,1%.

Gli effetti del Coronavirus, però, influenza le abitudini di acquisto non soltanto per quanto riguarda i negozi fisici. Infatti, vista la difficoltà di uscire di casa, sempre più italiani preferiscono acquistare nei negozi online. Tali vendite nel settore di prodotti di largo consumo sono aumentate del’97,2%.

Il flusso delle vendite rappresenta appieno il comportamento che i cittadini assumono in modo proporzionale alla paura e alla prevenzione nei confronti dell’emergenza sanitaria. Basti vedere che, in relazione all’annuncio del decreto dell’8 marzo, si è registrato un flusso crescente di vendite a ridosso di tale giorno, in particolare della domenica successivo all’annuncio delle nuove misure restrittive.

Spesa nei tempi del Coronavirus: gli italiani preferiscono acquistare i Liberi Servizi

In base ai trend distributivi, gli italiani stanno acquistando maggiormente nei Liberi Servizi che registrano un incremento delle vendite pari al 46,3%. A seguire, ci sono i Supermercati con un incremento del 30,4% e i Discount con un aumento del 22,5%.

Molto più bassa è la vendita per gli Specialisti Drug che registrano un calo del 18,9% e gli Ipermercati con un flusso negativo del 3,7%.

Come anticipato prima, il trend maggiore rimane e continuerà a migliorare proprio quello del canale online che è aumentato per un valore pari all’97,2%.

In base a questi trend, sembra essere penalizzato il Cash & Carry che è l’unico a registrare un flusso negativo pari al 44,7%.

Il settore turistico è tra i principali a subire le conseguenze della pandemia e si riflette anche nei trend economici, registrando un calo che è destinato a diminuire maggiormente.