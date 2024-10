Aumento pensioni 2025: ecco tutti gli importi a partire dal 1° gennaio

Siamo ormai sempre più vicini all’aumento delle pensioni per il 2025. Infatti, come indicato nel DEF e nel piano strutturale di bilancio, gli incrementi stimati si aggirano tra l’1,6% e l’1,8% e riguarderanno sostanzialmente tre misure, ovvero: pensione sociale, pensione minima e pensione di invalidità civile.

Ma quali sono gli aumenti previsti? Andiamo con ordine.

Pensioni 2025: di quanto cresce l’assegno sociale

Partiamo dall’assegno sociale. La misura per chi ha 67 anni e reddito basso, sarà oggetto di incremento a partire dal 1° gennaio per effetto della rivalutazione legata all’inflazione.

Attualmente l’importo è pari a 534,41 euro al mese per 13 mensilità. I nuovi importo oscilleranno tra 542,96 euro e 544,03 euro al mese. Ma non è tutto, infatti le soglie di reddito subiranno un rialzo tra 7.058,48 e 7.072,39 euro. Mentre per le coppie il limite di reddito sarà fissato in una fascia compresa tra 14.116,96 euro e 14.144,78 euro.

Pensioni minime 2025: ecco gli aumenti

Al momento l’importo delle pensioni minime garantisce ai beneficiari un importo pari a 598,61 euro, ma le stime suggeriscono un cambio dal prossimo anno, il tutto naturalmente se il governo dovesse decidere di confermare la rivalutazione straordinaria del 2,7% prevista per quest’anno.

Ad oggi, però, il governo non si è ancora espresso. Se nella Manovra 2025 non ci dovesse essere spazio per le risorse necessarie per confermare la rivalutazione, la pensione minima sarebbe di importo inferiore rispetto al 2024.

Viceversa, qualora dovesse trovare posto nella Legge di Bilancio, il nuovo importo della pensione minima 2025 potrebbe aumentare tra i 624,61 euro o 625,83 euro.

Infine, anche le pensioni di invalidità potrebbero aumentare e se oggi l’importo mensile è pari a 333,33 euro, dal prossimo anno dovrebbero oscillare tra i 338,66 euro e 339,33 euro.