Auto rubata recuperata utilizzando Google Earth e Snapchat: il racconto

Quando un’automobile viene rubata e viene ritrovata grazie alla tecnologia, sarebbe meglio non avventurarsi alla ricerca dell’auto e del ladro che potrebbe essere armato e soprattutto non da solo. Il consiglio che stiamo scrivendo, fornito anche da esperti, non è stato seguito dal 23enne Jay Robinson, che grazie all’intreccio di dati Snapchat e Google Earth è riuscito a recuperare almeno una delle sue auto rubate, la sua preferita. Ecco il racconto nel dettaglio, è stato pubblicato su Oxford Mail.

Il furto delle due automobili

Un ladro si è introdotto nell’appartamento del giovane, ricordiamo che si chiama Jay Robinson. Il ladro entrato in casa con un socio ha trovato le chiavi delle sue auto, una Seat e una Wolkswagen Golf, erano parcheggiate vicino casa. Robinson rientra da lavoro e pubblica subito la notizia del furto delle sue autovetture, ha iniziato a cercare aiuto online nonostante la polizia fosse sulle tracce dei malviventi, anche senza successo.

Snapchat più Google Earth per rintracciare le due automobili

Un amico del 23enne è riuscito a trovare su Snapchat un individuo anonimo che stava cercando di vendere una Seat, il modello era molto simile a quella di Rombinson. I due cercano di interagire con il venditore e chiedono informazioni sul veicolo. Il ladro chiede un riscatto di duemila sterline per la restituzione. Robinson e l’amico intanto utilizzano i dettagli forniti dal ladro e anche il video pubblicato per scovare la posizione delle auto e il luogo dove si trovava.

Il recupero dell’automobile

Con Google Earth sono riusciti a confrontare meglio immagini e dettagli, con l’app hanno scoperto dove erano parcheggiati i veicoli. Robinson ha contattato di nuovo la polizia chiedendo aiuto per recuperare le automobili.

Alla fine, è andato da solo o con l’amico nel luogo potenziale dove era parcheggiata la Seat ritrovata. Di fatto, l’ha recuperata al bordo di una strada, isolata. Non è riuscito a recuperare la seconda automobile, la Golf dal valore di 16.000 sterline.

La ricerca dei ladri è ancora in corso, la morale di questa storia

La polizia ha dichiarato ai media locali che le ricerche sono ancora in corso e ha chiesto ai cittadini testimonianze e segnalazioni utili a recuperare anche il secondo veicolo.

Robinson è stato molto fortunato, sia nel trovare l’automobile ma soprattutto nell’uscire incolume dal ritrovamento della Seat in una strada quasi abbandonata. Infatti, i ladri spesso utilizzano ricatti e inganni per rubare altre cose o anche per rapire a scopo di riscatto i malcapitati.