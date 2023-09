Il babà rustico salato in friggitrice ad aria, come si può capire bene dal nome, è una ricetta tipica napoletana ed è detto anche, più semplicemente, babà salato. Ora però non lasciatevi ingannare dal fatto che è una ricetta in friggitrice perché sarà sì un pochino più leggero, ma la cucina partenopea deve essere ipercalorica, altrimenti non c’è gusto. Vi garantiamo comunque che, con questo procedimento, vi verrà qualche cosa da leccarsi letteralmente i baffi. Se volete cimentarvi in qualche cosa di più leggero invece ecco come fare la Cotoletta di cavolfiore in friggitrice ad aria.

Ingredienti babà rustico salato in friggitrice ad aria

300 g di farina 00

3 uova

160 ml di latte

90 ml di olio di semi di arachidi

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

3 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 cucchiaino di zucchero

Sale e pepe q.b.

200 g di Salumi vari ( salame napoletano, prosciutto cotto o porchetta e pancetta )

130 g di Scamorza o provolone

Procedimento

Iniziate preparando gli ingredienti. Grattugiate il Parmigiano e tagliate a cubetti i salumi.

In una ciotola capiente, versate le uova e sbattetele leggermente con una frusta. Aggiungete quindi anche il latte, l’olio di semi di arachidi, il lievito istantaneo, lo zucchero, una generosa manciata di Parmigiano grattugiato, sale e pepe. Continuate a mescolare con la frusta per amalgamare bene gli ingredienti liquidi.

Aggiungete gradualmente anche la farina alla miscela liquida senza smettere di mescolare con la frusta, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Potreste dover aggiungere un po’ di farina in più se l’impasto risulta troppo appiccicoso.

Una volta finito, incorporate i salumi, mescolandoli bene in modo che siano distribuiti uniformemente nell’impasto. Aggiungete la provola a dadini insieme ai salumi.

Cottura

Preparate un’apposita tortiera con un po’ di olio spray ed impostate la temperatura della friggitrice ad aria a 200 gradi preriscaldando per 2 minuti.

Versate l’impasto del babà salato in teglia e cuocete il tutto per circa 25 minuti a 180 gradi, o finché risulterà dorato e ben cotto. Se nella parte di sotto lo vedete pallido capovolgetelo e cuocete per altri 5 minuti direttamente nel cestello.

Consigli

Per una variante ancor più ricca, potete aggiungere delle olive nere tritate all’impasto del babà rustico salato per un tocco di sapore mediterraneo. non esagerate però perché poi la sapidità potrebbe diventare troppo forte, quindi regolate il sale di conseguenza.