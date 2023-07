La cotoletta di cavolfiore in friggitrice ad aria è una ricetta che ha spopolato per un determinato periodo sui social come Instagram e TikTok. Gustosa e molto facile da fare, è l’alternativa perfetta e vegetariana per tutti i provetti cuochi che posseggono questo meraviglioso elettrodomestico.

Assicuriamo però anche agli utenti onnivori che questa è una ricetta assolutamente da provare, partendo dall’assunto che quando si pana e si cuoce qualche cosa, viene sempre meravigliosamente buono.

Cosa aspettate allora, andate a comprare un grosso cavolfiore e preparatevi a cucinare. Se volete cimentarvi in altro ecco la ricetta per le Lasagne di zucchine in friggitrice ad aria, la pasta vegetariana.

La cucina è arte

Ingredienti cotoletta di cavolfiore in friggitrice ad aria

1 cavolfiore

2 uova

Pangrattato q.b

1 cucchiaio di formaggio grattugiato

Sale e pepe

Olio evo

Procedimento

Tagliate il cavolfiore crudo a fette di circa mezzo centimetro di spessore, in modo da formare appunto, delle cotolette. In una ciotola, sbattete le uova con un pizzico di sale, in un’altra preparate il pangrattato mescolandolo con una generosa quantità di formaggio grattugiato e aggiungendo una piccola quantità di sale e pepe.

Passate le fette di cavolfiore nell’uovo sbattuto, quindi nel pangrattato condito, ricoprendo uniformemente tutta la superficie. A questo punto adagiate le fette di cavolfiore impanate nel cestello o griglia con carta da forno.

Aggiungete sulle fette di cavolfiore un filo di olio oppure utilizzate l’olio spray per friggitrice ad aria.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria e impostate la temperatura a 190 gradi.

Cuocete quindi le cotolette di cavolfiore nella friggitrice per circa 20 minuti, girandole a metà cottura e dando un altro puff di olio, questo per garantire una doratura uniforme.

Una volta cotte, toglietele dalla friggitrice e servitele calde. Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Se volete una versione “regionale” provate a mettere gli ultimi 2 minuti di cottura delle fette di fontina sulle cotolette per una versione valdostana. Ovviamente potete utilizzare altri tipi di formaggi, anche le versioni vegane.

Accompagnate la cotoletta di cavolfiore con delle patate cotte in friggitrice ad aria, provate la nostra ricetta segreta delle patate cotte alla brace.

La panatura potrà essere arricchita con spezie e odori a vostri gradimento. Non abbiate paura di sperimentare.

