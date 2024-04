Baccalà in umido nel Bimby: con patate e olive

Il Baccalà in umido è uno dei piatti più popolari della tradizione culinaria italiana. Ogni regione ha la sua ricetta che ha personalizzato secondo gli odori e i profumi del luogo. Per realizzarlo occorrono ingredienti di prima qualità e ovviamente un baccalà di prima scelta, che sia fresco e trattato all’occorrenza.

Realizzare il baccalà in umido nel Bimby è davvero molto facile e grazie al prestigioso strumento si riuscirà a fare un piatto buonissimo, rispettoso delle tradizioni ma soprattutto in grado di conquistare anche i palati più esigenti. Una volta preparato si può conservare in frigo per un paio di giorni, ma il consiglio è quello di mangiarlo appena cotto.

- Advertisement -

Di seguito gli ingredienti e la ricetta per preparare un baccalà in umido. Le indicazioni sono compatibili con Bimby TM6,TM5,TM31 e TM21.

Ingredienti baccalà in umido per 2 persone

500 g baccalà

q.b. farina 00

1 cipolla

1 spicchio

aglio q.b.

prezzemolo

2 patate tagliate a spicchi

60 g olio extravergine di oliva

200 g vino bianco

250 g passata di pomodoro

200 g acqua

1 cucchiaino sale fino

100 g (denocciolate) olive

Procedimento

Ammollare il baccalà in acqua leggermente salata, togliere pelle e lische, ridurlo a pezzi, asciugarlo bene e infarinarlo.

- Advertisement -

Mettere nel boccale la cipolla, l’aglio e il prezzemolo: 15 sec. vel. 8.

Aggiungere l’olio: 4 min. 120° vel. 1.

- Advertisement -

Aggiungere il baccalà e il vino bianco: 2 min. temp. Varoma vel. Soft antiorario senza misurino.

Aggiungere la passata di pomodoro, le patate, l’acqua, il sale, le olive: 45 min. temp. Varoma vel. Soft antiorario senza misurino.

Impiattare, spolverizzare con prezzemolo tritato e servire.

Consigli

Il consiglio per gustare il baccalà in umido è quello di accompagnarlo a dei crostini di pane appena tostati: il confronto tra i due sapori esalterà il sapore del piatto. E’ inoltre molto importante privilegiare la scelta di materie prime di estrema qualità, solo in questo modo il baccalà in umido potrà essere preparato in modo eccellente. Vista la ricchezza dei suoi nutrienti può anche essere considerato un piatto unico, è sufficiente accompagnarlo con delle verdure o delle patate.