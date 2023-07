Banana bread in friggitrice ad aria. Le origini della ricetta originale e facilissima

Il Banana bread è un dolce buonissimo, si prepara in pochi minuti ed è perfetto a colazione, ma anche a merenda. Con un pò di fantasia la torta d’origine anglosassone può essere servito anche a fine pasto, magari accompagnato con una pallina di gelato alla crema.

100% vegetale la ricetta da noi scelta per fare il Banana Bread prevede l’uso di tutti gli ingredienti anche della buccia che solitamente viene gettata. Ma come evitare gli sprechi e fare un dolce buonissimo? Di seguito la ricetta e gli ingredienti per fare questa torta oggi molto popolare anche sulle tavole made in Italy. Prova anche la torta in tazza in friggitrice ad aria.

Ingredienti banana bread in friggitrice ad aria

2 banane mature

1 uovo

60 g di zucchero di canna

60 ml di olio vegetale (opzionale, per rendere il dolce più umido)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

120 g di farina di grano integrale

1 cucchiaino di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/4 di cucchiaino di sale

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

1/4 di cucchiaino di noce moscata (opzionale)

40 g di gocce di cioccolato fondente (opzionali, per arricchire il sapore)

Procedimento

Preriscalda la friggitrice ad aria a 160°C. In una ciotola, schiaccia le banane mature con una forchetta fino ad ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi l’uovo, lo zucchero di canna, l’olio vegetale (se desiderato) e l’estratto di vaniglia alle banane schiacciate. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. In un’altra ciotola, setaccia la farina di grano integrale, il lievito in polvere, il bicarbonato di sodio, il sale, la cannella e la noce moscata (se usata). Mescola bene gli ingredienti secchi. Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi al composto di banane e mescola fino a che siano ben incorporati. Se desideri, aggiungi le gocce di cioccolato fondente all’impasto e mescola delicatamente. Versa l’impasto in una teglia per plumcake rivestita con carta da forno. Posiziona la teglia nella friggitrice ad aria preriscaldata e cuoci per circa 30/40 minuti o fino a quando il Banana Bread risulti dorato e cotto al centro. Una volta pronto, sforna il Banana Bread dalla friggitrice ad aria e lascialo raffreddare completamente prima di tagliarlo a fette e servirlo.

I vantaggi di usare la friggitrice ad aria ti permette di ottenere un Banana Bread delizioso senza l’aggiunta di olio

Riduzione delle calorie: La friggitrice ad aria utilizza una tecnologia che cuoce i cibi con il calore circolante, riducendo la necessità di utilizzare grandi quantità di olio. Di conseguenza, il tuo Banana Bread avrà un minor contenuto calorico rispetto alla versione tradizionale.

Cottura uniforme: Grazie al calore circolante della friggitrice ad aria, il tuo Banana Bread verrà cotto in modo uniforme, garantendo una consistenza soffice e morbida in tutto il dolce.

Risparmio di tempo: La friggitrice ad aria riscalda rapidamente e cuoce in modo più veloce rispetto al forno tradizionale. In questo modo, potrai goderti il tuo Banana Bread in meno tempo, senza dover aspettare a lungo per la cottura.

Facilità di pulizia: La friggitrice ad aria è facile da pulire, grazie al fatto che non si accumula unto o residui di olio come avviene con le friggitrici tradizionali. Sarà sufficiente rimuovere i componenti lavabili e lavarli con acqua e sapone.

Preparare il tuo Banana Bread in friggitrice ad aria ti permette di godere di un dolce gustoso e sano senza sensi di colpa. Sperimenta questa modalità di cottura e lasciati conquistare dalla semplicità e dai vantaggi che offre.

Le origini del banana bread

Il Banana Bread, letteralmente “pane alla banana“, ha origini incerte, ma è generalmente associato alla cucina americana. Si ritiene che abbia avuto origine negli Stati Uniti nel corso del XIX secolo. La sua popolarità è cresciuta durante la Grande Depressione negli anni ’30, quando le famiglie cercavano di utilizzare gli ingredienti disponibili in modo creativo ed economico. Le banane mature, spesso scartate per via delle macchie, sono diventate un ingrediente ideale per la preparazione di dolci.

La ricetta si diffuse ampiamente negli anni successivi, grazie alla disponibilità sempre maggiore delle banane e alla sua semplicità di preparazione. Inoltre, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le forniture di zucchero erano limitate, il Banana Bread divenne una scelta popolare grazie al suo sapore dolce ottenuto naturalmente dal frutto maturo.

Oggi il Banana Bread è un dolce classico della cucina americana, presente in molti libri di ricette e diffuso nelle comunità attraverso le tradizioni familiari. Nel corso degli anni, sono state create numerose varianti della ricetta, aggiungendo ingredienti come noci, cioccolato, uvetta o spezie per arricchire il sapore e la consistenza del dolce. È diventato un dolce molto popolare e versatile, perfetto per la colazione, la merenda o anche come dessert.