Torta in tazza in friggitrice ad aria, prova la versione al cacao è buonissima

Ciao a tutti, friggitine e friggitini appassionati di dolci! Oggi voglio condividere con voi una deliziosa ricetta che vi farà venire l’acquolina in bocca: la Torta in tazza al Cacao in friggitrice ad aria. Questo dolce è perfetto quando si ha voglia di un dolcetto veloce e goloso da gustare soli o condividere con qualcuno di speciale.

Di solito la torta in tazza viene sempre cotta nel microonde, ma grazie alla nostra friggitrice ad aria la prepareremo in soli 10 minuti e il risultato sarà buonissimo. La dose indicata è per una tazza, se volete farne 2 raddoppiatela.

- Advertisement -

Provatela subito, e lasciate un commento se vi è piaciuta. Vi consiglio di fare anche i muffin con cuore cremoso in friggitrice ad aria.

Ingredienti per una tazza di torta in friggitrice ad aria

3 cucchiai di farina

1 uovo

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di cacao amaro

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

mezza tazzina di olio di girasole

1 tazzina di latte

Procedimento

Prendete una tazza di dimensioni medie adatta alle cotture in forno e aggiungete la farina, lo zucchero e l’uovo all’interno. Mescolate con un cucchiaino fino a ottenere un composto omogeneo.

- Advertisement -

Aggiungete il cacao amaro e il lievito e mescolate nuovamente per assicurarvi che tutti gli ingredienti siano ben incorporati.

A questo punto versate l’olio di girasole e il latte nella tazza e mescolate ancora con cura fino a ottenere un composto liscio e cremoso.

Cottura

Una volta ottenuto il composto, mettete la tazza in una friggitrice pre-riscaldata a 180 °C e cuocete per circa 8-10 minuti. Assicuratevi di controllare la cottura con uno stuzzicadenti: se esce pulito, la torta è pronta. I minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Estraete il dolcetto e lasciatelo raffreddare leggermente, naturalmente va gustato direttamente dalla tazza.

Consigli

Aggiungete una spolverata di zucchero a velo sulla superficie della torta prima di servirla per donarle un tocco di eleganza e renderla ancora più invitante.

Se amate i contrasti di consistenza, potete aggiungere del cioccolato fondente a pezzetti all’impasto prima di cuocerlo. In questo modo, al morso troverete delle piacevoli sorprese di cioccolato fuso.

Potete accompagnare la torta in Tazza con una pallina di gelato alla vaniglia o con una leggera spolverata di cannella. Questi abbinamenti renderanno il vostro dessert ancora più goloso e delizioso.

Ringraziamo per questa ricetta la nostra cara amica Francesca Nisi che ci stupisce sempre.