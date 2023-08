Barbara d’Urso “cancellata” da Mediaset: la reazione della conduttrice

La nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi ha coinvolto moltissimi programmi. L’AD di Mediaset ha chiaramente spiegato che desidera una tv più composta e di spessore e meno trash. Una politica che lo ha indotto a fare scelte diverse non da tutti condivise. Berlusconi è consapevole che non può rinunciare ai reality per motivi economici, ma allo stesso tempo può adottare delle misure per rendere i format dei contenitori di qualità.

Barbara D’Urso è stata tra i primi volti a pagare le scelte della nuova linea di Berlusconi. Sostituita da Myrta Merlino senza un apposito preavviso la conduttrice ha più volte affermato che i suoi programmi non erano trash o urlati e che alcuni temi sono stati trattati perchè chiesti dall’azienda. La scelta dei vertici Mediaset non è piaciuta a tutti, anzi sono molti i fans che si sono schierati dalla parte della conduttrice.

- Advertisement -

Oggi Mediaset ha fatto un gesto ancora meno condivisibile. Per molti inappropriato e esagerato. In previsione della messa in onda del nuovo Pomeriggio 5, che seguirà le linee del talk giornalistico tipo La Vita in diretta, dalla pagina social del programma sono stati rimossi tutti i post che ritraevano la D’Urso. Un gesto che non è piaciuto ai fan del programma. Il motivo di tale scelta non è stato reso noto, ma è evidente che rinnegare il passato è come non riconoscere quanto Barbara D’Urso ha fatto per il Biscione.

Barbara D’Urso sparita dalla pagina social di Pomeriggio 5

Tutte le immagini che ritraevano Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 sono state cancellate dalla pagina social del programma. Un gesto ritenuto poco corretto, ma soprattutto inutile visto che dopo alcuni post la conduttrice sarebbe finita in coda e non più visibile.

- Advertisement -

Per il momento la D’Urso non ha commentato l’accaduto, ma è ovvio che i fan lo ritengono un gesto inadeguato oltre che di cattivo gusto.