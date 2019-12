Stop per i programmi di Barbara D’Urso: le motivazioni di Mediaset

Stop forzato per i programmi di Barbara D'Urso a cui Mediaset dovrà rinunciare per il periodo natalizio

Barbara D’Urso va in vacanza! Incredibile ma i vertici Mediaset hanno deciso che la conduttrice di Canale 5 più seguita e campione di ascolti per tutti i suoi programmi dovrà trascorrere le vacanze di Natale lontano dalla tv, la D’Urso approfitterà del tempo libero per se stessa e trascorrerà le feste di fine anno con la famiglia: i suoi figli in primis e poi i fratelli.

Ovviamente per Mediaset è stata una scelta forzata vista l’attenzione che la conduttrice riesce a attirare, i suoi programmi definiti da molti superficiali e a volte trash sono comunque molto seguiti e rinunciare a tanto pubblico per la dirigenza di Canale 5 non è facile ma deve rispettare gli accordi e concedere alla bella Barbara D’Urso di riposarsi e ricaricarsi per affrontare un 2020 più energica e preparata per portare ulteriori novità alle testate a cui è a capo. La conduttrice ha più volte riconosciuto pubblicamente che il merito del suo successo è dovuto soprattutto al lavoro di redazioni preparate, disponibili e ben organizzate che lavorano dietro le quinte ma che le permettono di realizzare programmi che piacciano al pubblico televisivo e su questo non c’è nessun dubbio.

Stop natalizio ai programmi di Barbara D’Urso

Tv Sorrisi e Canzoni ha reso note le date delle ultime puntate dei programmi di Barbara D’Urso dell’anno 2019: l’ultima puntata di Domenica Live è fissata per domenica 15 dicembre, mentre 16 dicembre andrà in onda l’ultimo appuntamento dell’anno in corso di Live Non è la D’Urso, infine Pomeriggio Cinque andrà in onda fino al 20 dicembre. Tutti programmi riprenderanno alla fine delle vacanze natalizie: il 7 Gennaio 2020 ricomincerà Pomeriggio 5, mentre Domenica Live riprenderà domenica 13 Gennaio, ancora da definire la data di ripresa di Live non è la D’Urso anche se secondo alcuni rumors il programma potrebbe slittare direttamente nella programmazione primaverile.