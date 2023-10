Barbara D’Urso torna in tv? Ecco cosa farà

Da quando è stata rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso si è dedicata a se stessa. Ha fatto vari viaggi e ha riscoperto alcune passioni, inoltre ha trascorso molto tempo con la nipotina. Ma la conduttrice dal carattere vulcanico ha sempre amato il suo lavoro, il pubblico l’ha sempre rispettata e pensarla lontana dalla tv è davvero difficile.

Barbara D’Urso non desidera certa andare in pensione. Ora è impegnata in vari progetti teatrali e non esclude di tornare a recitare sul grande schermo. Sui social ha dichiarato d’essere impegnata nella realizzazione di Taxi a due piazze di Ray Cooney, in versione femminile. Al suo fianco ci sarà Rosalia Porcaro.

Il teatro non è l’unico progetto. La conduttrice sembra essere coinvolta in altre attività: “Sono coinvolta in mille cose.” Tra i suoi progetti anche un podcast Amiche mie: “Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso; con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò… In TV? È probabile”. Per ora Barbara è ancora legata a Mediaset, il suo contratto scade a Gennaio e questo la renderà libera d’apparire dove vuole. In programma un ritorno in Rai? Su questo la D’Urso non si sbilancia.

La conduttrice sta vivendo un momento di transizione professionale, ma non ha nessuna intenzione di ritirarsi. I suoi fan l’aspettano in tv e non escluso che il suo ritorno sul piccolo schermo sia targato Rai. E’ possibile che sia tra i prossimi ospiti della prossima stagione di Belve, dove potrebbe rivelare cos’è successo realmente con Mediaset.

C’è anche chi suppone che Barbara D’Urso possa conquistarsi, il prossimo anno, un posto a Ballando con le stelle. Ma per ora sono solo supposizioni. Certo è che nonostante i tanti impegni e nuove esperienza la conduttrice porta il piccolo schermo nel suo cuore…ovviamente dopo i figli.