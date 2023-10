Belve, Barbara D’Urso ospite? Le dichiarazioni della Fagnani

Com’è noto dai suoi social Barbara D’Urso, orfana del suo Pomeriggio 5, è in giro per l’Europa. La conduttrice si è concessa una lunga vacanza prima a Parigi e poi a Londra e a quanto pare è prossima a tornare in Italia. La D’Urso ha evitato di scontrarsi con tutte le polemiche legata al suo ruolo attuale a Mediaset, per questo è partita proprio quando è iniziato il nuovo Pomeriggio 5 che ad oggi non naviga in buone acque.

Secondo alcuni rumors più che fondati Barbara D’Urso è tra gli ospiti in lista di Belve. In più occasioni Francesca Fagnani è apparsa sui social insieme alla conduttrice, e questo fa pensare che fra le due vip ci sia un accordo. Barbara ha accettato di sottoporsi alle pungenti domande della giornalista di Rai 2? Ospite d‘Aspettando Rai 2 la Fagnani ha confermato che la D’Urso sarà prossimamente tra i suoi ospiti.

“Appena mette piede in Italia” ha dichiarato la giornalista. Insomma la Fagnani è certa che la conduttrice non la snobberà. Inoltre per Barbara potrebbe essere l’occasione giusta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il salotto della Fagnani le darebbe l’opportunità di rivelare la sua verità e raccontare come sono andate veramente le cose con Mediaset. Per ora Barbara non ha confermato la notizia, sui social ha solo annunciato il suo ritorno in Italia.

Barbara D’Urso torna in Italia: ecco quando

L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è prossima a tornare in Italia. La conduttrice è impegnata da Novembre in un tour teatrale: “Il 3 novembre debutto a Torino ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima”. Ha spiegato sui social la conduttrice.

Barbara non ha fatto nessun riferimento alla sua presenza a Belve, ma a quanto pare la macchina organizzativa per realizzare l’intervista si è già attivata.