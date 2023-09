Myrta Merlino il commento su Barbara D’Urso: “Io sono solo l’interprete…”

Nei giorni scorsi Barbara D’Urso ha scritto un lungo post dove rivela il suo dispiacere per non essere alla guida della nuova edizione di Pomeriggio 5. A Giugno ha salutato i telespettatori dandogli l’appuntamento a Settembre, ma poi le cose sono andate diversamente.

La nuova versione di Pomeriggio 5, voluta da Pier Silvio Berlusconi, debutterà il 4 Settembre e sarà guidato da Myrta Merlino, reclutata direttamente da La7. La giornalista darà un’immagine nuova al contenitore pomeridiano, ed è pronta a conquistare il pubblico anche quello più affezionato a Barbara D’Urso. Intervistata dal Corriere della sera a pochi giorno dell’inizio della sua nuova avventura ha voluto manifestare la sua solidarietà alla conduttrice napoletana.

La Merlino imputa la responsabilità dell’addio di Carmelita a Pomeriggio 5 alle decisioni aziendali, lei è solo interprete di queste direttive: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore“.

Myrta Merlino: “Ecco come sarà il mio Pomeriggio 5“

L’ex conduttrice de l’Aria che tira ha anche rivelato alcuni dettagli del suo Pomeriggio 5 a cui cercherà di dare un’immagine più composta: “Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto.”

Ha poi concluso: “Un tema a me caro, che questa estate ci suggerisce caldamente di trattare, è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi”. Il pubblico sarà pronto a cogliere il cambiamento?