Memo Remigi critica Barbara D’Urso: “Nei suoi programmi mancava buon gusto”

Intervistato dal magazine Mio Memo Remigi ha espresso la sua opinione in merito alla sostituzione in tronco di Barbara D’Urso al suo storico Pomeriggio 5. Oggi il format è guidato da Myrta Merlino che darà al programma un volto più giornalistico e ricco di contenuti interessanti.

Memo Remigi, che in passato ha avuto una relazione con Carmelita, ha definito i salotti della D’Urso uno starnazzare di galline: “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento. E’ vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco”. Il musicista non si è contenuto: “Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”. Memo Remigi è poi certo che la Merlino farà un buon programma: “…farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

- Advertisement -

Lo scorso anno Memo Remigi è finito al centro della bufera mediatica dopo aver “palpato“ in diretta la collega Jessica Morlacchi. Per l’episodio fu immediatamente rimosso da Oggi è un altro giorno, programma dove militava da tempo proprio insieme alla Morlacchi. L’artista ha riferito come vanno oggi le cose con Jessica e se c’è mai stato un chiarimento fra i due, visto che lui ha sempre sostenuto di non aver avuto cattive intenzione.

Memo Remigi: “con Jessica siamo in ottimi rapporti“

“Con Jessica ci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti. Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole, lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso”. Queste le parole dell’ex Affetto Stabile sulla collega.

- Advertisement -

Remigi ha poi spiegato il significato del suo gesto: “Ho fatto quel gesto in grande sintonia con Jessica perché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto”.