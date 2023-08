Bastoncini di pollo e zucchine con panatura ai cornflakes in friggitrice ad aria

Questa ricetta è una deliziosa combinazione di pollo succulento e zucchine in un’irresistibile versione dei bastoncini di pollo, con una panatura croccante ai cornflakes. Grazie alla friggitrice ad aria, questi bastoncini raggiungono una consistenza croccante esterna e una morbidezza interna, senza l’aggiunta di troppo olio.

Con un mix di carne di pollo macinata, zucchine grattugiate, formaggio e una generosa panatura croccante, questi bastoncini si trasformeranno in un’opzione irresistibile per uno spuntino o un antipasto, e vi assicuriamo che piaceranno tanto anche ai vostri bimbi.

Se volete cimentarvi in altro non lasciatevi sfuggire le Polpette di verdure in friggitrice ad aria, con zucchine carote e cipolla.

Ingredienti bastoncini di pollo e spinaci in friggitrice ad aria

300 g di petto di pollo macinato

150 g di zucchine

1 uovo

60 g di formaggio grattugiato

100 g di cornflakes

2 fette di pancarré, bagnate nel latte e strizzate

Sale e Olio evo

Procedimento

In una ciotola, unite il petto di pollo macinato, aggiungete la zucchina grattugiata, l’uovo, il formaggio grattugiato, il pancarré bagnato nel latte e il sale. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Prelevate porzioni di composto e formare dei bastoncini della dimensione desiderata. In una terrina sbriciolate i cornflakes. Passate sui bastoncini di pollo prima un puff di olio, poi dovete panarli facendo aderire bene i cornflakes su tutta la superficie.

Cottura

Posizionate i bastoncini di pollo impanati nella friggitrice ad aria e cuocete a 180°C per circa 15 minuti, girateli a metà cottura e date un puff di olio spray. Una volta che i bastoncini di pollo sono dorati e croccanti, estraeteli con attenzione e serviteli caldi. Ricordate di fare attenzione alle tempistiche perché potrebbero variare in base alla marca del vostro apparecchio.

Consigli

Aggiungete spezie come paprika affumicata o peperoncino in polvere al composto di pollo per un tocco di piccantezza.

Sostituite le zucchine con verdure a foglia verde, come bietole o cavolo riccio, per una variante più colorata.

Utilizzate una diversa panatura, come pangrattato aromatizzato o noci tritate, per aggiungere ulteriore croccantezza e sapore.