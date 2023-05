Polpette di verdure in friggitrice ad aria, con zucchine carote e cipolla

Oggi vi proponiamo una deliziosa ricetta per delle polpette vegetariane di zucchine, carote e cipolla, perfette da preparare in friggitrice ad aria. Questa ricetta è un’ottima alternativa alle classiche polpette di carne.

Facili e veloci le polpette di verdure piaceranno a grandi e piccini, e se non volete mangiarle come secondo piatto servitele come antipasto o in un buffet.

Un ulteriore consiglio che possiamo darvi è di mettere al centro un quadrotto di formaggio filante. Se volete provare altri piatti ecco come fare i Panini di pancarrè croccanti in friggitrice ad aria.

Ingredienti polpette di verdure in friggitrice ad aria

2 carote grandi

3 zucchine medie

mezza cipolla media

1 uovo

3/4 cucchiai di pane grattugiato

3 cucchiai di formaggio grattugiato (grana o altro a scelta)

prezzemolo q.b.

basilico q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Per cominciare, grattugiate le zucchine, aggiungete un pizzico di sale e lasciatele riposare per 15 minuti, poi strizzatele bene per eliminare l’acqua in eccesso. Grattugiate anche le carote e tagliate finemente la cipolla.

In una ciotola capiente, unite le verdure grattugiate e tritate con l’uovo, il pane grattugiato, il formaggio, il prezzemolo e il basilico tritato. Mescolate bene con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiustate di sale e pepe.

Coprite la ciotola con la pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per circa 2 ore, in modo che i sapori si amalgamino e il composto si compatti. Ricordate che il segreto per qualsiasi buona polpetta è proprio il riposo.

Ora, formate delle polpette della dimensione desiderata e disponetele sulla griglia della friggitrice ad aria, precedentemente rivestita di carta forno ( potete anche ometterela ) e spruzzate con l’olio spray.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria a 185°C e cuocete le polpette per circa 10 minuti per lato, fino a quando risulteranno dorate e croccanti.

Le tempistiche, in base alla marca della vostra friggitrice, potrebbero leggermente variare.

Consigli

Consigliamo di servire le polpette vegetariane di zucchine calde accompagnate da una salsa greca, ketchup o maionese a piacere.

Ricordatevi sempre di preriscaldare la friggitrice ad aria per 5 minuti prima di iniziare la cottura.

Se le fate di dimensione più piccole potete servirle come antipasto o finger food.

Ringraziamo Giovanna De Iorio per averci fatto scoprire questa preparazione e per averci dato l’occasione di pubblicare una ricetta testata al 100%.

