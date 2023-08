Belen Rodriguez torna in tv con due progetti: ecco dove approderà

Al centro del gossip da settimane per la sua presunta crisi matrimoniale con Stefano de Martino, Belen Rodriguez sembra essere concentrata sul suo lavoro. La showgirl argentina non sarà più il volto femminile de Le Iene, ne tanto meno la conduttrice di Tu si que vales e ufficialmente è fuori dalla tv per la prossima stagione.

Ma a quanto pare l’argentina non ha nessuna intenzione di mettersi da parte. E’ dedita ai suoi progetti imprenditoriali realizzati con i fratelli, ma adora la televisione e secondo alcuni rumors sarebbe prossima a firmare ben due contratti. Nel futuro prossimo di Belen ci sarebbero due programmi di cui sarebbe protagonista. Tra pochi giorni la showgirl dovrebbe firmare i contratti con Sky. Non sono noti i dettagli dei vari progetti, ma la Rodriguez sembra decisa a passare alla pay tv.

In attesa di sapere quale sarà il destino professionale dell’argentina i fan potranno vederla in a Celebrity Hunted, in onda su Prime Video dove fa coppia con la sorella Cecilia. Belen è tornata a partecipare ad un reality dopo l’esperienza dell’Isola dei famosi dove arrivò seconda. L’esperienza le aprì le porte della televisione e da quel momento conquistò un successo dopo l’altro divenendo una delle showgirl più richieste.

Belen Rodriguez ha detto si a Belve?

E’ inoltre possibile che Belen Rodriguez sia ospite della prossima stagione di Belve. Francesca Fagnani avrebbe l’occasione di far parlare l’argentina di argomenti decisamente hot: dal reale rapporto con l’ex Corona a quello con Stefano de Martino. Non è ancora certo se la showgirl argentina abbia accettato l’invito.

Sembra inoltre che la Fagnani abbia accolto nel suo salotto anche Stefano de Martino che darà la sua versione dei fatti in merito ai rumors che riguardano la sua vita privata. L’ex ballerino e la Rodriguez daranno versioni diverse?