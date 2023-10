Belve, salta l’intervista a Fedez: i motivi? La versione della Rai

Negli ultimi giorni Fedez ha conquistato l’attenzione della stampa a causa dei suoi problemi di salute. Il rapper dopo varie trasfusione causate d’alcune particolari ulcere sarebbe ancora ricoverato e secondo alcuni rumors avrebbe affrontato un nuovo intervento. Per ora non ci sono notizie ufficiali anche se è noto che Chiara Ferragni è al fianco del marito.

E mentre gli occhi sono puntati sulla condizione di salute del rapper, Fedez finisce involontariamente in un’altra polemica. A quanto pare la sua intervista a Belve è saltata. I motivi sono legati ad un mancato consenso della Rai. Repubblica ha parlato di questioni economiche anche se un’altra corrente di stampa sostiene che Fedez non avrebbe percepito nessun consenso:

“Da fonti Rai si è appreso che la partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita” . Di conseguenza non ci sarebbe stata nessun censura ma solo una questione di soldi. Sulla questione è anche intervenuta Francesca Fagnani che ha rivelato la sua posizione in merito alle decisione prese dalla dirigenza della rete di stato. Una decisione a quanto pare non sostenuta e condivisa dalla giornalista.

Francesca Fagnani: “Non condivido questa decisione“

La conduttrice di Belve ha preso le distanze dalla decisone Rai. Pubblicamente e in modo palese Francesca Fagnani ha dimostrato la sua solidarietà a Fedez augurandogli di guarire presto e ha poi messo in chiaro di non condividere le disposizione dei vertici di rete che hanno impedito la messa in onda dell’intervista del rapper:

“L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno.”