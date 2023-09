Francesca Fagnani: “Mentana mi ha corteggiato più d’un anno”

Francesca Fagnani è tornata alla conduzione di Belve. Il programma di successo ha debuttato in seconda serata per poi essere promosso in prime time. Un’affermazione inattesa anche per la giornalista che si distingue per le sue domande dirette e pungenti. Intervistata dal magazine Oggi la Fagnani ha parlato dei suoi progetti professionali, ma anche della vita privata.

La conduttrice ha rivelato che per il momento non è stanca di fare Belve, è un format vincente che le sta dando tante soddisfazioni: “Finora non mi sono stancata. Mi hanno proposto programmi di intrattenimento, ma non mi interessano. Con Belve facciamo notizia. Persino quando non abbiamo l’intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani. E l’hashtag #Belve su TikTok ha circa 300 milioni di visualizzazioni”.

Per la prima volta la Fagnani ha parlato della sua vita sentimentale. Da più di 10 anni è legata a Enrico Mentana, e tra loro c’è un’evidente differenza d’eta ma per ora non è problema. La Fagnani è stata anche accusata d’essere stata il terzo incomodo nel matrimonio del direttore del tg7, legato all’epoca del suo incontro con il giornalista a Michela Rocco di Torrepadula da cui ha avuto due figli.

Francesca Fagnani: “Non è stato un colpo di fulmine”

La giornalista sta vivendo un momento felice della sua carriera. Anche la sua relazione con Mentana procede alla grande. A Oggi ha rivelato che il direttore l’ha corteggiata per più d’un anno e mezzo, non è stato affatto un colpo di fulmine, ma qualcosa che è stato alimentato per un lungo periodo:

“Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo. Non sempre c’è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro”. Nonostante il successo in tv Francesca non ha abbandonato la passione per le inchieste sulla criminalità e ha rivelato che sta scrivendo un libro sul tema: “Sto scrivendo un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, uscirà a marzo. E ho già firmato per scriverne un secondo, sempre più o meno sullo stesso tema”.