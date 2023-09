Belve, Fabrizio Corona confessa: “Carlos è malato…non vede la madre”

Imminente debutto per Belve. Francesca Fagnani ospiterà nel suo temibile talk Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha accettato di sottoporsi alle domande pungenti della nota giornalista, che certamente non gli avrà fatto nessuno sconto. Corona ha confessato che il figlio Carlos non sta bene, ha una patologia genetica per questo non si sente in colpa.

Il manager ha poi spiegato come sta affrontando questa situazione, che di certo non si aspettava: “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia, nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza e devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e devo affrontare e convivere con la cosa”. In questo momento il giovane sta con lui e non ha un buon rapporto con la madre, che a quanto pare vede raramente.

Corona ha ammesso d’essere di supporto al figlio, gli sta dedicando molto tempo: è il suo punto fermo. L’ex paparazzo ha poi aggiunto che nel momento in cui lui non sarà più disponibile ha organizzato tutto. Carlos non sarà mai lasciato solo: “Io in questo momento ci sono come una presenza che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo e nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo perché io ho messo al posto giusto le persone giuste”.

Corona: “Nina Moric non lo vede mai“

Nina Moric non ha tardato a rispondere all’ex marito che l’ha accusata di non vedere mai il figlio. L’ex modella attraverso le sue storie Instagram ha puntato il dito contro Corona e non ha mancato di denunciare i suoi modi di fare non proprio consoni:

“Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora“. Per ora Corona non ha risposto alle provocazioni.