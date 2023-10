Belve, Ivana Spagna rivela: “Vedo le anime dei morti”

Ospite del salotto di Belve, Ivana Spagna che ha fatto alcune rivelazioni sul suo passato. La cantante ha risposto alle domande pungenti di Francesca Fagnani e non ha avuto nessun problema a dire la verità, anche quando appare surreale e poco credibile. Ivana Spagna ha parlato dell’aborto spontaneo che ha vissuto, raccontando che quando è rimasta incinta voleva un figlio, poi quando ha capito di volerlo tenere ha avuto un’emorragia.

L’artista ha poi ricordato il tragico momento in cui è morta la madre. In quel periodo lavorava molto e la sera si recava dal genitore in ospedale. Subito dopo aver perso la mamma Ivana ha pensato al suicidio, non voleva più soffrire e morire era l’unica via d’uscita. Aveva organizzato tutto nei dettagli:

“Volevo tagliarmi le vene. Ho sbagliato perché mi ero isolata da tutti, non contattavo più neanche mio fratello. Così, finisci nel baratro. Il miagolio della mia gatta Bimba mi ha risvegliato da quel torpore, mi ha fatto capire che stavo punendo lei perché l’avrei lasciata da sola e chi mi voleva bene.” L’artista riconosce d’aver passato dei momenti bruttissimi, ma poi ha scelto di guardare avanti.

Ivana Spagna: “Cosa ho rifatto? Tutta la faccia“

Ivana Spagna non si è mai vista troppo bella, tant’è che ricorsa alla chirurgia in più occasioni e non ha nessun problema ad ammetterlo: “Se mi piaccio fisicamente? Mi piaccio di più dopo le cosette che ho fatto adesso. Cosa ho fatto? Tolte le orecchie, tutta la faccia. In vent’anni ho rifatto la faccia. Ho iniziato con il naso a 16 anni, i miei hanno fatto un sacrificio a farmi fare l’operazione.“

Infine la cantante ha confessato di vedere le anime dei defunti: “Ora saranno due anni che non mi capita niente. Io li ho visti. Vedo la persona, ma non vedo i lineamenti. Vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito, se ha gli occhiali, se ha una fascia intorno ai capelli”. Ivana Spagna ha precisato di vederli da sveglia e non quando dorme e che non riesce a comunicare con loro.