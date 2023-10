Belve, Stefania Nobile vs Francesca Fagnani: toni accesi

Le anticipazioni diffuse dal sito della Rai di Belve rivelano la puntata che andrà in onda sarà ricca di colpi di scena. Ospiti di Francesca Fagnani Emma Bonino, Federico Fashion style e Stefania Nobile. Quest’ultima sembra avere avuto più d’un contrasto con la giornalista, che tuttavia è riuscita a mettere a disagio la sua ospite.

La Fagnani ha provato in più occasioni d’incalzare la Nobile, che a testa alta e con estrema sicurezza non si è fatta condizionare: “Lei in passato ha detto: “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono cog**oni?” Ma non è che entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio”. La giornalista ha poi ricordato alla figlia di Wanna Marchi come lei e la madre hanno raggirato e fatto pressioni durante le televendite, in più occasioni si sono approfittare dell’ingenuità di molte persone: “Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog**ona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati”.

Come da copione Francesca Fagnani ha chiesto alla Nobile di rivelarle uno dei suoi pregi. Diretta e immediata l’ex venditrice ha sottolineato d’amare la vita e di svegliarsi tutti i giorni con il sorriso: “I miei pregi? Ne ho tanti guardi. Anche il fatto di svegliarmi con il sorriso e dover combattere sempre con le stesse domande come queste, significa che sono proprio la numero uno allora.“

Stefania Nobile: “Interessava solo arrestare Wanna Marchi“

Condannata insieme alla madre Wanna Marchi per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione, Stefania Nobile ci tiene a sottolineare che ha trovato la pena inflitta esagerata. Senza mezzi termini ha affermato che il loro arresto era finalizzato non alla ricerca di giustizia, ma ad alimentare l’eco mediatico:

“A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso: 15 novembre, 24 gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno che fa violenza seriale si muovono così.” Infine la Nobile ha difeso i modi di vendita esercitati. La donna rivendica d’aver sempre detto la verità agli acquirenti anche quando era offensiva o sopra le righe: “Quello che dicevamo alla gente per vendere? Vogliamo dire che sono tutti belli? li mettevamo davanti allo specchio”.